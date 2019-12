Pf nummer 8, het laatste nummer van dit jaar, is vandaag uitgekomen en staat in het geheel in het teken van het portret. We brengen fotografen die op de longlist staan van de Rabo Photographic Portrait Prize 2019, Bastiaan Woudt, Frank Ruiter, Barrie Hullegie. Ook een publicatie van Present van Stephan Vanfleteren. Op de cover staat de foto van Suzanne Jongmans die een speciale techniek heeft gebruikt. Pf heeft nu als ondertitel Fotografie Magazine, om aan te geven dat Pf een brede benadering heeft van de fotografie als medium van expressie.

[Uit het redactioneel:]

Het portret als toegepaste en autonome kunst

Dit nummer van Pf Fotografie Magazine, is gewijd aan de portretfotografie. Het portret is een van de oudste genres van de fotografie en dat is niet toevallig, omdat het portret al veelvuldig als genre in de schilderkunst werd bedreven. Meteen nadat de fotografie werd uitgevonden werden in elke grote stad vele portretstudio’s geopend. De bekendste studio in de 19e eeuw was die van de roodharige Nadar in Parijs. Hij was een van de eersten die de portretfotografie tot kunst verhieven, niet door de stijlen van de schilderkunst te imiteren maar door een eigen fotografische benadering toe te passen. In zijn moderne daglichtstudio zocht hij naar de eigenheid en de psychologische diepte van zijn subjecten. De hedendaagse fotografen passen zijn benadering nog steeds toe en voegen daar hun nieuwe stijlvormen en benaderingswijzen aan toe.

In dit nummer besteden wij speciale aandacht aan enkele genomineerden van de Rabo Photographic Portrait Prize, die dit jaar gewonnen is door Robin de Puy. Zij won de prestigieuze prijs met een veelzeggend portret van de broze 89-jarige schrijver Remco Campert, dat zij maakte voor de Volkskrant.

Portretten kun je op verschillende manieren onderverdelen. Veel portretten worden gemaakt voor kranten en tijdschriften. Het winnende portret van Robin de Puy is hiervan een sprekend voorbeeld. Een andere fotograaf die genomineerd was voor de Photographic Portrait Prize is Frank Ruiter. Hij maakte een foto van de 100-jarige Betty Bausch-Polak, een Joodse overlevende van de Holocaust. Hij schept tijdens de fotosessies een sfeer van rust om het vertrouwen te winnen. Stephan Vanfleteren die een grote tentoonstelling heeft in Antwerpen, wil graag dicht op iemands huid zitten en de grens af tasten. Jitske Schols zoekt in haar portretten vaak een intieme sfeer waarin iemands innerlijk leven naar voren komt. Zij maakt niet alleen portretten in opdracht, maar gebruikt het portret ook als een vrije vorm van expressie. De persoonlijke expressie is ook in hoge mate de kern van het werk van Bastiaan Woudt, die veelal portretten maakt vanuit de esthetische expressie.

Voor Suzanne Jongmans is het portret als genre niet eens van belang. Zij maakt allegorische portretten om universele gedachten en gevoelens vorm te geven. De geportretteerden zijn niet meer dan modellen. Ook voor Barrie Hullegie is het portret, naast zijn werk als modefotograaf, een autonome kunstvorm waarin hij kwetsbaarheid en kracht verbeeldt. Tenslotte kan het genre portret ook een vorm van zelftherapie zijn. Dit zien we bij de zelfportretten van de Iraanse Parisa Aminolahi en de Koreaanse Jung S Kim. Aminolahi maakte zelfportretten in de keuken om haar ontworteldheid in Nederland te verwerken en Kim zocht het zelfportret als bevrijding van haar turbulente jeugd.

De portretfotografie heeft vele gezichten en vormen, maar het gemeenschappelijk element dat alle fotografen delen is de fascinatie voor de mens in al zijn emotionele diepte.

En waar kun je alle facetten van de portretfotografie – maar uiteraard nog veel meer genres en vormen van fotografie – studeren? Wij maakten een kort overzicht van de vele opleidingen die ons land kent, van officiële kunstacademies tot particuliere opleidingen. De student fotografie heeft een zeer ruim keuzeaanbod, van toegepast tot autonoom.

