Pf #8 is uit en brengt portfolio’s van sensitive kunstenaars van de fotografie. Het laatste nummer van het jaar laat zien hoe veelzijdig de fotografie is en hoe fotografen reageren op de wereld van verwarring en schoonheid.

Uit het redactioneel:

Een wereld van verwarring en schoonheid

De periode van de donkere dagen voor Kerst – en erna – noopt altijd tot het overpeinzen over de wereld waarin we leven. De behoefte aan contemplatie wordt hierbij nog versterkt door de hardnekkige pandemie die ons nog steeds in de greep houdt. Sommige fotografen denken het hele jaar na over het leven. Met hun sensitieve geest zijn zij vaak de antennes van de wereld en de samenleving. Fotografische kunstenaars ontvangen signalen die velen ontgaan of minder sterk voelen. In dit laatste nummer van 2021 brengt Pf portfolio’s van sensitieve kunstenaars van het beeld, die allen hun antennes hebben gericht op uitingen van de moderne samenleving.

Rosalie van der Does verbaasde zich over het multifunctioneel gebruik van de garageboxen in Nederland. Ze trof de gekste dingen aan, van wijnkelders tot testlocaties. Vincent Delbrouck werd bevriend met Cubaanse tieners en legde hun puberale dynamiek en melancholie vast in betrokken beelden. Carl De Keijzer maakte een vervolg op zijn eerdere boek over de geloofsbeleving in Amerika en laat wederom zien hoe theatraal en absurd het geloof in God kan zijn. Alexandra Rose Howland reisde naar Irak en verzamelde persoonlijke beelden die bewoners van het getraumatiseerde land zelf maakten op hun smartphones en schiep hiermee een verslag van binnenuit. Robin de Puy portretteerde geen Amerikanen, zoals gepland, maar bewoners van haar eigen dorp Wormer. De pandemie bracht haar in contact met haar eigen omgeving. Jackie Mulder schept haar eigen dromerige wereld van natuurbeelden waarmee ze ontsnapt aan haar onderdrukkende jeugd. Jasper de Beijer gaat nog een stapje verder in de schepping van een eigen werkelijkheid. Hij bouwt letterlijk een eigen miniatuurwereld die hij vervolgens fotografeert.

De fotografen in dit nummer doen verslag van de verwarring en schoonheid van de wereld vanuit veelvoudige invalshoeken of zij scheppen een eigen wereld waarin hun persoonlijke beleving of hun visie over de geschiedenis verweven zit.

Ton Hendriks, hoofdredacteur Pf

