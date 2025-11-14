Pf #7: fotografie als ambacht en kunst

terug

Pf #7 staat in het teken van de fotografie als ambacht en kunst. Fotografie verenigt van oudsher ambacht met kunst. Het vakmanschap in de fotografie schuilt in de vertaling van een persoonlijke visie via de beheersing van de techniek. Het vakmanschap en de creatieve expressie van de kunstenaar komen samen in het Griekse begrip téchnē (τέχνη), waaruit later onze woorden ‘techniek’ en ‘kunst’ zijn voortgekomen. De kunst van de fotografie is een combinatie van ambachtelijke vaardigheid en artistieke intentie: beide aspecten zijn cruciaal in de fotografische beeldtaal. Ook in het digitale tijdperk, waarin technologie voortdurend vernieuwt, blijft technische beheersing de ruggengraat van het fotografische ambacht. Maar alleen techniek in dienst van de verbeelding geeft de fotografie artistieke betekenis.

Lees het redactioneel van de hoofdredacteur:

Het vakmanschap van de fotografie

In een tijd waarin iedereen met één klik beelden kan maken en delen, lijkt het ambacht van de fotograaf soms vanzelfsprekend geworden. Toch is ook nu het vakmanschap belangrijker dan ooit. Achter elke sterke foto schuilt niet alleen een ontwikkelde blik, maar ook technische vaardigheid, kennis van licht en gevoel voor compositie. Dit nummer van Professionele Fotografie staat in het teken van de fotografie als de combinatie van ambacht en kunst. Beide aspecten zijn cruciaal in de fotografische beeldtaal. Wij brengen in dit nummer maar liefst vijf topfotografen voor wie vakmanschap hoog in het vaandel staat. Zij maken technisch perfecte beelden, zodat hun verhaal krachtig overkomt.

Het werk van Anuschka Blommers en Niels Schumm is zowel aantrekkelijk als licht verontrustend. In dertig jaar tijd heeft het duo een eigenzinnig oeuvre opgebouwd dat alle kanten op gaat, maar toch herkenbaar is. Zij maken hun gestileerde foto’s direct zoals het in hun hoofd zit en bewerken achteraf heel weinig met Photoshop.

Arjan Benning en Polina Gladkova werken samen in hun studio in Oostzaan. In een ruimte vol statieven, lichtinstallaties, gekleurde achtergronden en rekwisieten maken ze foto’s voor theaters, magazines en grote merken. Vakmanschap is een noemer waar voor hen een heel palet aan kwaliteiten onder valt.

De foto’s die Hans Withoos in opdracht maakt, zijn zonder uitzondering net zo kunstzinnig als zijn vrije werk. Het zijn nooit gewoon ‘mooie plaatjes’. Ze vertellen altijd een fantasierijk verhaal. Zijn opdrachtgevers kiezen voor hem vanwege zijn magisch-realistische stijl en zijn beheersing van het vak.

Ernst Coppejans staat bekend om zijn geëngageerde visuele verhalen waarin gemarginaliseerde mensen centraal staan. Of Coppejans nu werkt in zijn studio in de Amsterdamse Jordaan, opvangcentra voor slachtoffers van mensenhandel of de straten van New York: zijn lens is altijd op zoek naar menselijkheid en waardigheid.

Architectuurfotograaf Rob van Esch staat bekend om zijn nagelvaste composities en unieke lichtvoering. Hij fotografeert gebouwen en interieurs met de techniek van perfectie, maar vooral in de beeldverwerking toont hij zich als de meester van het vak.

Als vanouds koestert Professionele Fotografie het fotografisch ambacht – de toewijding, het vakmanschap en de liefde voor het beeld die aan de basis staan van elke vorm van fotografie. Tegelijkertijd weten we dat fotografie meer is dan het beheersen van techniek; het is de kunst om betekenis te geven aan het beeld. Als redactie blijven wij ons onverminderd inzetten om de fotografie in haar volle breedte te laten zien – en jou als lezer te informeren, inspireren en prikkelen met verhalen over alle aspecten van het vak: de techniek, de inspiratie, de marketing én de visie.

Ton Hendriks, hoofdedacteur Pf Fotografie Magazine

De cover

De coverfoto is van Blommers & Schumm. Deze foto laat perfect zien hoe vakmanschap en kunst met elkaar verweven zijn. Met allerlei alledaagse voorwerpen – zoals een kwast, een meetlat, schoenen, plakband, een batterij, een verfroller, een dweil en enkele mode-items van Bottega Veneta, inclusief de onmiskenbare witte pet – hebben ze een beeld gecreëerd dat, als je goed kijkt, duidelijk de schilder David Hockney voorstelt. Zij maakten deze vernuftige collage voor het tijdschrift Middle Plane dat speciaal aan Hockney gewijd was. Door gewone objecten ingenieus samen te voegen, ontstaat een beeld met een bijzondere betekenis: dit is de ultieme fusie van ambacht en visuele expressie.

