Noorderlicht Fotofestival draait inmiddels op volle toeren en is tot 1 december te zien op diverse locaties in Groningen. Pf #6 staat geheel in het teken van het thema van dit jaar ‘Taxed to the Max’. Pf bevat maar liefst acht portfolio’s van en uitgebreide interviews met internationale fotografen die op Noorderlicht te zien zijn.

De fotografen die Pf #6 brengt zijn:

Martin Toft, Belastingparadijs vol kantoorbanen

Thomas Kuijpers, Gekmakende verleiding

Michele Borzoni, Onzichtbare handarbeid

Igor Tereshkov, Nomadisch leven op moeras vol olie

David Klammer, Strijd tegen bruinkool

Roberto Huarcaya, Fotogrammen van het oerwoud

Lana Mesic, Onzichtbare visuele wereld

Coralie Vogelaar, Clichébeelden maken het nieuws

Lees het redactioneel van de hoofdredacteur:

Engagement en visuele schoonheid

Je hebt kunstzinnige fotografie en documentaire fotografie. Je hebt esthetica en maatschappelijke betrokkenheid. Die twee gebieden van beeldende communicatie kunnen geïsoleerd langs elkaar schuiven, of ze kunnen samengaan in een vorm waarin beide aspecten elkaar versterken. De Noorderlicht Fotomanifestatie zoekt juist die combinatie op.

Pf deelt dezelfde fascinatie voor deze mengvorm van fotografie, waarbij de esthetische belevenis gekoppeld is aan communicatie over de wereld om ons heen. Het bijzondere van de Noorderlicht Fotomanifestatie is dat die zich altijd verantwoordelijk heeft gevoeld om maatschappelijke ontwikkelingen te volgen. En met die instelling weet de organisatie, zoals men het zelf omschrijft, ‘engagement te koppelen aan visuele schoonheid’.

Kenmerkend voor Noorderlicht is dat er niet hoofdzakelijk wordt gekozen voor fotografische hoogtepunten of esthetische kunstwerken, maar wel voor de kracht van het verhaal achter het beeld. Tijdens een van mijn vele bezoeken aan het festival sprak ik curator Wim Melis. Hij zei toen: “Het gaat mij bij om het vertellen van maatschappelijke verhalen met foto’s, die enerzijds een raakvlak vormen tussen documentaire fotografie en kunst en die anderzijds zich afspelen achter het grote nieuws.”

Precies dat geldt ook voor Pf magazine. Wij willen onze lezers informeren over de ontwikkelingen in de hedendaagse fotografie. Daarom is Pf het fototijdschrift dat altijd op zoek is naar bijzondere verhalen van fotografen. Verhalen die proberen om de betekenis van ons bestaan te duiden en op kunstzinnige wijze te tonen.

In dit nummer brengen wij een eigen selectie van fotografen die te zien zijn bij Noorderlicht. Het festival heeft dit jaar onder de titel ‘Taxed to the Max’ de globalisering van de economie als thema, mét alle gevolgen die lokaal vaak diep ingrijpen. Pf laat niet alleen de bijzondere portfolio’s zien maar laat de beeldkunstenaars ook aan het woord. Zo horen we van Martin Toft hoe hij de onzichtbare geldindustrie in het belastingparadijs Jersey in beeld heeft gebracht. De Italiaanse fotograaf Michele Borzoni legde collectief georganiseerde bedrijven vast en hij fotografeerde in een registrerende stijl de erbarmelijke slaapplaatsen van Afrikaanse landarbeiders. De Rus Igor Tereshkov ontwikkelde zijn foto’s over de olievervuiling bij de inheemse bevolking deels met olie. En de Peruaanse fotograaf Roberto Huarcaya maakte fotogrammen van de Amazone om het bedreigde oerwoud zonder tussenkomst van een camera in beelden om te zetten. In de traditionele reportage stijl, gecombineerd met tweeluiken van bomen en portretten, vertelt de Duitse fotograaf David Klammer over de actievoerders in het Hambacher Bos.

Als fotofestival staat Noorderlicht niet alleen. Inmiddels heeft vrijwel elke Nederlandse provincie een fotofestival. In oktober start ook de Fotomanifestatie Enschede. In onze rubriek Fotocultuur onderzoeken we de verschillen en de overeenkomsten tussen diverse festivals.

De Nederlandse fotocultuur is krachtig en dynamisch. Dat zei een Poolse uitgever tijdens de boekenmarkt van Unseen. Hij miste dat in eigen land. Wij mogen ons gelukkig prijzen met zoveel aandacht voor het meest eigentijdse medium van kunst en communicatie.

Ton Hendriks, hoofdredacteur Pf

