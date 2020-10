Uit het redactioneel:

De zoektocht naar authentiek talent

Elk jaar studeren er honderden fotografen af aan de kunstacademies, zoals de KABK, Artez, Rietveld, HKU, AKV|St Joost, of aan particuliere opleidingen zoals de Fotoacademie en de Fotovakschool. Alle afgestudeerden houden exposities, soms groots georganiseerd, zoals onlangs Area2020 in Loods 6, (waar maar liefst veertig eindexamenkandidaten aan mee deden) en hopen daarmee zich te lanceren in de wereld van de kunsten. Nog nooit verschenen er zoveel goede nieuwe fotografen aan de horizon.

De traditionele vraag was altijd of er wel voor iedereen genoeg werk te vinden is. Maar dit is een anachronistische vraag uit een ander, reeds vervlogen tijd- perk. Je zou kunnen zeggen dat fotografie in de traditionele zin geen werk meer is. De concurrentie is moordend, de honoraria liggen onwaarschijnlijk laag, de investeringen zijn hoog.

De tijden zijn voorgoed veranderd. Nu heeft iedereen een smartphone op zak en kan altijd en overal perfect belichte foto’s maken. De vakman lijkt in veel gevallen overbodig. Uiteraard zijn die er nog steeds, maar ze opereren vaak op parttime basis met een betaalde baan op de achtergrond.

Fotografie is geen beroep meer, het is een roeping geworden. Of anders gezegd, fotografie is kunst, expressie, poëzie, schepping, dus vooral een persoonlijke uiting. Deze omwenteling is heel goed te zien aan de nieuwe fotografen die van de academies komen. We zien veel minder journalistieke producties, mode- reportages of anderszins aan opdracht gebonden werk, maar bijna alleen vrij werk. Autonome fotografie is de norm geworden. Opvallend is dat ook documen- taire werken, of althans fotoprojecten die als zodanig gebracht worden, een vaak uiterst persoonlijke invalshoek hebben. Het zijn egodocumenten, series over jeugdtrauma’s en familiedrama’s en zij hebben vaak psychologische thema’s als identiteit en kwetsbaarheid.

Waar moeten al die autonome kunstwerken naar toe? Deze fotografie gaat niet zozeer richting kranten en tijdschriften, maar veeleer naar boeken en galeries, en uiteindelijk naar kopers die er hun huis mee decoreren.

De nieuwe talenten die elk jaar met zoveel overstelpend materiaal komen, moeten gekanaliseerd worden om ze een weg te bieden in de doolhof van de kunstwereld. Iemand die zich hier al jaren mee bezig heeft gehouden is de galeriehouder en fotografie-entrepreneur Roy Kahmann. Op zoek naar de authentieke fotograaf die de ster van de toekomst gaat worden, heeft hij tal van vangnetten opgezet, zoals het tijdschrift GUP, en de boekenreeks Gup New, waarin talenten worden gepresenteerd, en onlangs de fotobeurs Fresh Eyes. Via galeries en boeken kan het talent verder uitbloeien tot een gelauwerd fotograaf die op fotoveilingen duizenden euro’s kan gaan opleveren. Haute Auctions is het eerste Nederlands veilinghuis dat internationale fotografen, maar ook Neder- landse talenten, op de markt gaat zetten.

Dit nummer van Pf is geheel gewijd aan nieuw talent. Wij brengen zeven portfo- lio’s van nieuwe talenten en ook in de rubrieken Debuut, Concept en Analoog komen ze aan bod. Zelf had ik een uitgebreid interview met Roy Kahmann over zijn zoektocht naar authenticiteit. Hij vertelde me: “Als je authentiek bent in welke achtergrond dan ook, ben je wat mij betreft een kunstfotograaf.”

Ton Hendriks, hoofdredacteur Pf

Pf is online te bestellen of te verkrijgen bij speciale verkooppunten. Wil je het volgende nummer niet missen? Neem dan een abonnement.