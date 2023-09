Pf #5 komt een week later

terug

Vandaag zou Pf#5 uitkomen, maar vanwege de primeur van de twee nieuwe Sony camera’s A7C II en A7C R moesten we even wachten met de verspreiding. Pf#5 is geheel gewijd aan Unseen, de beurs van 22-24 september. Even geduld en je lijfblad ligt in de bus.

Uit het redactioneel van de hoofdredacteur:

Bespiegelingen van de werkelijkheid

Onlangs verscheen het boekje Scherpstellen, over de ontwikkelingen van de fotografie binnen de beeldende kunst. Kunstcriticus Hans den Hartog Jager pleit hierin voor een terugkeer naar de werkelijkheid in de fotografie, door hem omschreven als een ‘radicaal fotografisch modernisme’. Kunstfotografen halen volgens hem beelden uit de werkelijkheid, die rijker en complexer zijn dan de fantasie. Dat is precies wat de fotografen die op de Amsterdamse fotografiebeurs Unseen doen. Dit jaar staat Unseen in het teken van de natuur, of beter gezegd de habitat waarin wij leven. Veel fotografen die door de internationale galeries gebracht worden reflecteren beeldend op de vraag hoe wij ons moeten verhouden tot onze leefomgeving die steeds meer bedreigd wordt door de gevolgen van ons menselijk handelen. Wij hebben in dit nummer van Pf Fotografie Magazine een interview met Roderick van der Lee, directeur van Unseen. Hij zegt terecht dat de waardering voor de fotografie voortkomt uit haar visuele vertaling van de tijdsgeest. In een uitgebreid portfolio van getoonde werken bij Unseen geven wij vast een voorproefje van de fotografie als actuele en relevante kunst.

Pf brengt in dit nummer ook een van de hoogtepunten van Unseen, de Vlaamse kunstenaar Dirk Braeckman. In een breed scala van grijstonen schept hij monumentale beelden vol persoonlijke herinneringen. Verder hebben we een portfolio van Marco van Duyvendijk die op zijn vele reizen naar de Oriënt dromerige portretten en landschappen maakt. Maarten van Schaik maakt nostalgische beelden vol herinneringen, die hij inkleurt met pasteltinten. De Rotterdamse fotograaf Sebiha Öztas fotografeerde krachtige vrouwen als rolmodel in de strijd om hun achtergestelde positie. De Turkse fotograaf Ece Gökalp deed een visueel historisch onderzoek naar de miskende en vergeten Armeense Aphrodite. De kunst van de fotografie is het tonen en het duiden van de wereld die wij wel zien maar waaraan wij vaak voorbij lopen. Het stilstaande beeld stelt ons in staat om de turbulentie om ons heen diepgaand te bespiegelen.

Ton Hendriks