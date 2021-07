Beleving van fotografie heeft schaal nodig

Nu de pandemie bijna bestreden is hebben de cultuurschuwende ministers gelukkig besloten dat de musea weer open mogen, zodat we niet meer thuis in het donker naar onscherpe dvd’s uit de vorige eeuw hoeven te kijken. De beleving van fotografie als kunstvorm is pas optimaal in de fysieke vorm van een echte afdruk. Door de schaal ervan ontstaat er een intens gevoel van verwondering en krijg je de gelegenheid om met je blik in de vaak verrassende details van een foto te duiken. Het oog heeft schaal en verhouding nodig om de impact van een kunstwerk te voelen.

Een fotoboek heeft weer andere voordelen. Je kunt rustig bladeren en de bijbehorende teksten lezen. In een boek kun je het verhaal achter een fotoproject rustig tot je nemen. En bij een online presentatie is het grote voordeel dat je het altijd en overal kunt oproepen, zelfs op je kleine smartphone. Zo heeft elke presentatie zijn voordelen en aantrekkingskracht. Over al deze presentatievormen hebben we in dit nummer van Pf een speciaal artikel geschreven.

Niet alleen zijn de musea weer open, de fotofestivals gaan ook weer van start. FotoFestival Naarden zal waarschijnlijk het eerste fotofestival zijn dat zijn deuren opent na de voor iedereen zo ontregelende pandemie. Wij hebben in dit nummer van Pf een aantal portfolio’s opgenomen van fotografen die te zien zijn in Naarden. Alex Timmermans laat zijn surrealistische verhalen zien, opgenomen met de oude collodiumtechniek. Kevin Osepa dook in de magische cultuur van Curaçao en Iris Haverkamp Begemann fotografeerde mensen die sociale conventies doorbreken.

Daarnaast brengen we Jouk Oosterhof die genomineerd was voor de SO Award (en verklappen we de winnaar), Ruben Timman met zijn Museum van de Humaniteit en Annie van Gemert met een boek over Staphorst.

En voor wie deze zomer zelf creatief aan de slag wil hebben we wederom onze leerzame rubrieken Branding, Creativiteit, Project, Compositie, Workflow en Camera. Pf wenst je een mooie, culturele zomer met een overvloed aan fotografische inspiratie.