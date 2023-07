Pf #4 over dreigingen en destructie

terug

Vandaag is Pf#4 uitgekomen, een nummer vol met interessante portfolio’s, een interview met Museum Hilversum, vier debutanten, de vaste rubrieken met de fotogalerie, merkidentiteit en een ontwerper van fotoboeken en een test van de Nikon Z8 en de AI mogelijkheden van Photoshop.

uit het redactioneel van hoofdredacteur Ton hendriks:

Esthetiek van de dreiging

Het zal niemand ontgaan dat we in een periode leven van dreigingen van milieurampen en nucleaire oorlogen. Het is de mens eigen om deze dreigingen te ontkennen. De uitdrukking ‘Na ons de zondvloed’, toegeschreven aan Madame de Pompadour, is een gedachte die vaak wordt gehanteerd als er zich rampen kunnen voordoen. Martin Bruining maakte het boek Na ons – Stilte met een toespeling op deze gevleugelde ontkenning van komende dreigingen. Zijn project gaat over het netwerk van nucleaire raketten die tijdens de Koude Oorlog in het voormalige Sovjet Unie stonden opgesteld. Hij fotografeerde vele lanceerinstallaties die nog steeds in bossen verborgen opgesteld staan.

Fotografen zijn gevoelige mensen die zich het lot van de wereld aantrekken en er vanuit hun creativiteit een antwoord op formuleren. Dat geldt ook voor Henri Blommers. De bedreiging van de gevolgen van de klimaatverandering is het uitgangspunt van zijn werk. Hij verbeeldt dit door zijn foto’s te bewerken met diverse materialen zoals afval, plastic en chemicaliën. Met zijn werk wil hij tevens voorbij gaan aan de opvatting dat foto’s alleen maar gemakkelijk herkenbare scherpe afbeeldingen zijn.

Onna Wertman combineerde foto’s met als onderliggend thema de dreiging van overstromingen of juist droogte. Maria Dabrowski onderzoekt met een eeg-apparaat hoe het is om een stap terug te nemen in de chaotische maatschappij. Arjan de Nooy speelt met de fotografie door familiekiekjes en screenshots te combineren in een conceptueel spel. De Amerikaanse fotograaf Daniel Jack Lyons maakte foto’s van de ondervertegenwoordigde queergemeenschappen in het Amazonegebied.

Een fotomuseum dat zich toelegt op fotografie met een verhaal is Museum Hilversum. We spraken met de nieuw directeur Fleur van Muiswinkel over haar inspirerende programmering. In de rubriek Debuut brengen we vier nieuwe debutanten. De rubriek Merkidentiteit verhaalt over Ernst Coppejans. We hebben een interview met boekontwerper Jeroen Kummer en gingen op bezoek bij fotogalerie Helder. De technische redactie voelde de Nikon Z8 aan de tand en verbaasde zich over de AI-mogelijkheden van Photoshop.