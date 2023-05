Pf #3: SO Awards, Foam en Tipa

terug

Pf #3 is uit en toont zes genomineerde fotografen van de SO Awards, inlcusief de winnaar Iris Haverkamp Begemann. Tevens hadden we een interview met Foam curatoren en laten we de beste apparatuur zien die een Tipa Award hebben gekregen. De cover is een knipoog naar de kunstgeschiedenis. Is het een zeepbel die in de pijp gaat ploffen?

Fotografie tussen communicatie en kunst

Tijdens een luxueus galadiner – dresscode black tie – werden in april in Londen de Sony World Photography Award uitgereikt. De hoofdprijs ging naar de Portugese fotograaf Edgar Martins voor zijn innovatieve (lees: fictieve) beeldverhaal over zijn overleden vriend. Het is interessant om te zien dat de World Awards gevoelig zijn voor deze nieuwe vormen van fotografie. Onlangs werd de hoofdprijs van de World Press Photo toegekend aan de Oekraïense fotograaf Evgeniy Maloletka voor zijn foto van een gewonde zwangere vrouw die uit een gebombardeerd kraamkliniek werd gebracht. De traditionele fotojournalistiek is nog steeds nodig, maar ligt onterecht onder vuur door verdwaalde complotdenkers, die beweren dat het beeld geënsceneerd is. Fotografie moet zichzelf keer op keer bewijzen en laten zien dat het een belangrijk en serieus communicatiemiddel is, én een kunstvorm. Een andere grote prijs is de SO Awards van de vakbond voor professionele fotografen Dupho. De prijs wordt toegekend aan fotografen die een sterke eigen identiteit laten zien. Wij brengen in dit nummer zes genomineerden en de winnaar Iris Haverkamp Begemann. Zij maakte een serie over de herkomst van de transgender vluchteling Alejandra uit Mexico, waarvoor zij haar geboortedorp bezocht. De genomineerde fotografen zijn Jaap van den Beukel, Tony Dočekal, Bonnita Postma, Jaap Scheeren en het duo Van Santen & Bolleurs (van wie de cover is). In de serie Debuut brengen we in dit nummer enkele afgestudeerden van de Fotoacademie: Alex Ploeger, Jennifer Baron, Ruth Bensink en Simone Wenth.

Voor de rubriek fotocultuur had ik een uitgebreid gesprek met de curatoren van Foam over de plaats van het fotomuseum in de wereld van de fotografie. Innovatie en experiment zijn de trefwoorden.

Niet alleen fotografen vallen in de prijzen, ook camera’s en lenzen. De Tipa heeft dit jaar wederom de beste apparatuur met een Award onderscheiden. Wij bespreken de meest professionele apparatuur die je als fotograaf kan helpen om creatief werk te maken.

Ton Hendriks, hoofdredacteur Pf