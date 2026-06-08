Pf #3 over Verwondering, getuigenis en bespiegeling

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Uit het redactioneel van de hoofdredacteur:

Fotografie begint vaak met verwondering. Met een blik die blijft haken aan wat anderen misschien voorbijlopen. De fotograaf kijkt niet alleen om vast te leggen, maar ook om de wereld te begrijpen. In het intensieve kijken schuilt een vorm van onderzoek: naar de werkelijkheid, naar de ander, naar de tijd waarin we leven en naar de positie die wij daarin innemen.

Elke foto is daarmee een getuigenis, niet alleen van de wereld als een abstractie, maar van wie we zijn als mensen. Fotojournalisten brengen ons dichter bij situaties die ver weg lijken, maar die ons wel degelijk aangaan. Hun beelden informeren ons, confronteren ons en herinneren ons eraan dat de wereld niet alleen bestaat uit wat we zelf dagelijks meemaken. Maar fotografie is ook een uitnodiging tot filosofische reflectie over het leven en onze leefomgeving. Fotografen zijn altijd op zoek naar de antwoorden op mysteries en zij uiten dat in beelden die ons tot nadenken aanzetten. Verwondering, getuigenis en bespiegeling vormen samen de kern van fotografie als een manier van intensief kijken.

Michael Rhebergen onderzoekt hoe klimaatverandering, tijd en menselijke ingrepen samenkomen in nieuwe visuele vormen. Erik Hijweege kijkt als een ontdekkingsreiziger naar de ontzagwekkende natuur, die hij vastlegt met oude camera’s. Ruben Lundgren maakte verschillende conceptuele series en journalistieke reportages in China, waar hij jarenlang woonde. De Belgische fotograaf Colin Delfosse onderzocht de precaire positie van de koloniale kunstschatten uit Congo, die weer terug zouden moeten. Karijn Kakebeeke keek als antropoloog naar haar woonplek Amsterdam Nieuw-West en onderzocht de samenleving met vele nationaliteiten.

We waren nog net op tijd om de uitslag van de SO’26 Selection van DuPho bekend te maken. We tonen de 15 winnaars van deze jaarlijkse prijs die de unieke identiteit van de fotograaf beloont. De World Press Photo kende dit jaar weer prijzen toe aan de regionale winnaars. De directeur, Joumana El Zein Khoury, roemt de deelnemende fotografen en vertelt dat er schoonheid schuilt in het besef dat de foto’s niet alleen ellende laten zien, maar ook hoop geven.

Fotografische ideeën verzin je in je hoofd; kijken doe je met je ogen, maar de foto’s moeten gemaakt worden met de camera en de daarbij behorende lenzen. Jaarlijks reikt TIPA, waarvan Pf al sinds jaar en dag lid is, wederom awards uit aan de beste apparatuur, waarvan wij een selectie voor de professionele fotograaf tonen.

Ton Hendriks, hoofdredactuer Pf

Bij de voorplaat:

De cover is van Jermain Cikic, een van de winnaars van de SO’26 Selection. De foto komt uit zijn serie 77 Project. Hij schrijft zelf over zijn serie: “Gedurende twee jaar heb ik me ondergedompeld in het bruisende hart van Morro dos Prazeres, een favela genesteld in de heuvels van Rio de Janeiro, Brazilië. Ik kwam aanvankelijk om aan een sociaal project te werken, maar voelde al snel de drang om in de gemeenschap zelf te gaan wonen, waar ik in totaal meer dan zes maanden als tijdelijke buur doorbracht.” De jury schreef over deze foto: “Soms weet één foto het hart van de juryleden al zo te beroeren, dat ze bij het bekijken van het overige werk van een inzending op het puntje van hun stoel zitten. Dat gebeurt bij het beeld van een jongen meteen papegaai op zijn hoofd, uit het langlopende project 77 van Jermain Cikic.” Deze foto geeft op liefdevolle wijze vorm aan het thema van dit nummer.