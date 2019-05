Pf Nummer #3 van Pf is vandaag verschenen. FotoFestival Naarden komt aan bod in de vorm portfolio’s van en interviews met Ernst Coppejans, Robin de Puy en Mark Nettenbreijers. We hebben ook een interview met Pieter Ten Hoopen, de winnaar van de World Press Story of the Year. Verder een interview met Frederico Borella, The Photographer of the Year bij de Sony world Awards. Pf nummer #3 zal gelanceerd worden op vrijdag 24 mei bij iMPACT DOC.

Uit het redactioneel:

Fotofestival Naarden, Awards en een platvorm voor fotografie

Met de eerste echte zonnestralen breekt de lente eindelijk door en kunnen we er weer op uit. Van 25 mei tot en met 30 juni staat het genoeglijke vestingstadje Naarden weer in het teken van FotoFestival Naarden, dat inmiddels alweer dertig jaar bestaat en elke keer tienduizenden bezoekers trekt. Voor deze 16e editie van het festival heeft de organisatie er goed aan gedaan twee bijzonere curatoren aan te trekken die ieder hun eigen expertise hebben en elkaar goed aanvullen: Koos Breukel, ‘s lands bekendste portretfotograaf, en Hedy van Erp, fotohistoricus en auteur.

In dit nummer besteden we aandacht aan drie fotografen die op het FotoFestival vertegenwoordigd zijn. Ernst Coppejans maakte een serie over een onderwerp dat zich niet gemakkelijk in beeld laat brengen: de internationale mensenhandel, die ook hier in Nederland slachtoffers kent. Zijn werk getuigt van betrokkenheid, doorzettingsvermogen en creativiteit. Verder brengen we Robin de Puy, voor wie elk portret ook een beeld van zichzelf is, en Mark Nettenbreijers, die struiken en bomen isoleert met een studio-achtergrond om de essentie van de natuur vast te leggen.

Dit voorjaar werd de belangrijkste prijs van de fotojournalistiek bekend gemaakt. Pieter Ten Hoopen won bij de World Press Photo de eerste prijs voor The Story of the Year. Hij fotografeerde met een langzame, analoge camera de migrantenkaravaan die van Honduras naar de Verenigde Staten trok. Wij spraken met hem over zijn bewogenheid om een politiek geladen onderwerp op een humane manier te fotografen. Het werd een verhaal over hoop en liefde. De Sony World Photography Awards is een andere grote prijs waarvan de winnaars onlangs bekend werden gemaakt. De Italiaanse fotograaf Federico Borella werd uitgeroepen tot Photographer of the Year voor zijn serie over de zelfmoord van arme boeren in India. We spraken hem in Londen over hoe hij het moeilijke onderwerp in beeld heeft gebracht.

Pf was ook aanwezig bij de jaarlijkse vergadering van de Tipa World Awards, dit keer in het tropische Bangkok. De TIPA wordt vertegenwoordigd door bijna dertig fototijdschriften uit de hele wereld, waarvan de hoofdredacties samen de beste fotoapparatuur van het afgelopen jaar kiezen. Aan de winnende apparatuur is duidelijk te merken dat de trend naar spiegelloze camera’s zich voortzet. Er is nu voor de professionele fotograaf een grote keuze aan goede apparatuur. In dit nummer hebben wij de professionele producten op een rij gezet.

We zien dat de aandacht voor de fotografie als kunstvorm sterk toeneemt. Nog nooit waren er zoveel fotomusea, galeries, scholen en prijzen. Toch blijft de aandacht van de politiek voor de specifieke rol van de fotografie in de maatschappij achter. Directeuren van zeven fotografie instellingen, waaronder het Nederlands Fotomuseum en de Dupho, hielden onlangs een pleidooi bij de Raad voor Cultuur om een speciaal Platform Fotografie Nederland op te richten. Zij vinden dat er een sterkte infrastructuur voor de fotografie in Nederland nodig is.Pf juicht dit van harte toe en zal de lezer hierover in de komende tijd informeren.

Ton Hendriks

Lancering vandaag vrijdag 24 mei om 16.00 met een debat over beelden van de oorlog

Het debat gaat over de vraag wat in ons mediatijdperk de functie is van oorlogsbeelden. Aan het debat, dat geleid wordt door hoofdredacteur van Pf Ton Hendriks doen twee fotografen mee. Miquel Gonzalez heeft het boek ‘Memoria Perdida’ gemaakt over de massagraven van de Spaanse burgeroorlog. Tot op vandaag zijn veel van deze graven verstopt gebleven. Misha Pipercic maakte een fotoboek ‘Once When We Were Happy’ over de herinneringen van zijn eigen familie aan de Balkanoorlog.

