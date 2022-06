Pf #3 met geschiedenis World Press Photo

terug

In Pf #3 brengen we Anne Claire de Breij, de winnaar van de SO Award 2022. Daarnaast tonen we het werk van Ananda van der Pluijm die deelneemt aan de expositie in Museum Hilversum. Bert Spiertz volgde de loop van de rivier Vjosa in Albanië. Lisanne Hoogerwerf maakte geconstrueerde landschappen in de studio. Ana Núñez Rodríguez, te zien in Foam, volgde de lange weg van de aardappel naar Europa. Venus Veldhoen maakte portretten als onderzoek naar haar eigen roots. Tevens doken we in de geschiedenis van de World Press Photo.

Uit het redactioneel:

Het vak fotografie als kunst

Tijdens een ouderwets gezellig netwerk diner is de SO Award 2022, de prijs voor professionele fotografen in het leven geroepen door de fotografen organisatie DuPho, toegekend aan de uiterst productieve fotograaf Anne Claire de Breij. Zij weet haar fotografie opdrachten om te buigen tot autonome en persoonlijke werken. Dit is geen geringe verdienste omdat bij opdrachtfotografie de valkuil bestaat dat een fotograaf zijn identiteit verliest. De SO Award beloont de eigenheid van fotografen en dat is belangrijk om van het vak fotografie een kunst te maken.

In Pf #3 brengen we meer fotografen die een eigen visie op de werkelijkheid geven. Zo heeft Ananda van der Pluijm een onderzoek gedaan naar het geografische concept erosie en een familiegeschiedenis in Tanzania. Ana Núñez Rodríguez volgde op een conceptuele manier de wereldreis van de aardappel, het Zuid-Amerikaanse gewas dat door kolonisatie in Europa populair werd. Bert Spiertz fotografeerde de grillige en vrije loop van de rivier de Vjosa in Albanië, voordat stuwdammen hier een einde aan zullen maken. Venus Veldhoen zocht in haar portretten haar eigen oorsprong, zowel thuis als in het verre buitenland. Een fotograaf hoeft de werkelijkheid niet te fotograferen. Lisanne Hoogerwerf construeerde gefantaseerde landschappen in de studio en maakte daar vervolgens opnamen van. Voor haar zijn de filmische landschappen een verkenningstocht naar de innerlijke wereld.

De Word Press Photo heeft dit jaar de hoofdprijs toegekend aan Amber Bracken voor haar foto van kruizen waaraan jurken hingen ter nagedachtenis van gestorven kinderen. Het is voor het eerst dat de winnende foto geen direct schokkend leed toont. Er is bij de World Press Photo een ontwikkeling waar te nemen van platte fotojournalistiek richting een kunstzinnige benadering, waarbij de dit jaar geïntroduceerde Open Format een grote rol speelt. Over deze nieuwe strategie richting visuele kunst schreef ik een essay.