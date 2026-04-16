Pf #2: persoonlijk verhaal en politieke opinie

terug

Pf #2 is deze week uitgekomen en ligt bij de trouwe abonnees op de mat. In dit nummer vind je interessante portfolio’s van Boris Suyderhoud, Julia Kochetova, Nick Hannes, David Levinthal en Verena Blok. En tevens de debutanten Judith van Mil, Anouk Rees, Simon Duijs, Martha Bakker en Esther Velrath. Ook vind je er de rubrieken Fotoarchieven, De urgentie, De Fotoserie, de DuPho fotograaf, Techniek in praktijk, Beeldbewerking en Recht in beeld. En vergeet niet de prikkelende columns Snelcursus, De fotosector en Wereldbeeld.

Lees het redactioneel van de hoofdredacteur Ton Hendriks:

Fotografie tussen persoonlijk verhaal en politieke opinie

Fotografie beweegt zich op het snijvlak van het persoonlijke verhaal en de maatschappelijke verhoudingen in de wereld. Een beeld ontstaat vaak vanuit een persoonlijke fascinatie van de fotograaf, maar staat nooit los van de wereld waarin het wordt gemaakt. Daarin schuilt de unieke kracht van fotografie: een persoonlijk verhaal kan resoneren als iets groters, terwijl politieke opinies pas werkelijk invoelbaar worden wanneer ze een menselijk gezicht krijgen. Fotografie is nooit neutraal en goede fotografie wil dat ook niet zijn. Zelfs in haar meest poëtische of verstilde vorm weerspiegelt ze achterliggende machtsverhoudingen. Tegelijk hoeft fotografie niet luid of activistisch te zijn om politiek te worden. Een kwetsbaar portret, een alledaags detail of een ogenschijnlijk stille scène kan vragen oproepen over identiteit en machtsverhoudingen. Fotografie, hoe persoonlijk ook, kan niet losgekoppeld worden van de sociale en politieke context.

In Pf Fotografie Magazine zijn wij altijd op zoek naar de spanning tussen wat persoonlijk voelt en wat publiek relevant blijkt te zijn. Verschillende fotografen laten in dit nummer zien hoe ze invulling geven aan de maatschappelijke kunst die de fotografie in haar diepste wezen is. Boris Suyderhoud creëert stillevens van grofvuil in Amsterdam, waarmee hij de band tussen de persoonlijke eigendommen van bewoners en de wegwerpindustrie benadrukt. Julia Kochetova toont met haar foto’s van Oekraïne de relatie tussen haar eigen ervaringen en de politieke wereld die deze absurde oorlogen voert. Het project over de nieuwe hoofdsteden van Nick Hannes ontstaat vanuit zijn bezorgdheid over de sociale, ecologische en politieke toestand van de wereld. Hij toont ze als het luxueuze decor van de macht. David Levinthal onthult met zijn afbeeldingen van onschuldige speelgoedfiguurtjes de Amerikaanse mythes en de politieke verhoudingen die erin zijn opgeslagen. Verena Blok brengt de politiek van het vrouwelijk lichaam in beeld. Vanuit haar persoonlijke ervaringen stelde ze vragen over moederschap en het recht om zelf te beslissen over reproductie.

Coverfoto

De coverfoto is in Egypte gemaakt door Nick Hannes voor zijn serie New Capital. Naast de overzichten van de steden maakt hij voor zijn boek ook arbeidersportretten, als een eerbetoon aan de mannen die deze steden bouwen, maar er zelf nooit zullen kunnen wonen omdat het veel te duur voor hen is. Met deze statige portretten wilde hij ze voor heel even op een voetstuk zetten. Om deze mooie gedachte te ondersteunen, zetten wij dit portret op de cover. Deze foto is niet alleen een portret van een arbeider, maar ook een statement over de economische verhoudingen in de wereld, en zo een illustratie van fotografie tussen persoonlijk verhaal en politieke opinie.