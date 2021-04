We hebben Pf Fotografie Magazine in een mooi, nieuw jasje gestoken. We hebben zowel de cover als het binnenwerk een eigentijdse aankleding gegeven. Hiermee willen we via de vormgeving aangeven dat we meer dan ooit de fotografie op een esthetische manier willen brengen.



Het Pf logo op de cover vormt een onderdeel van het witte kader rondom de coverfoto en de teksten staan grotendeels bovenin waardoor de foto minder aangetast wordt. De ondertitel Fotografie Magazine staat nu juist bovenin waardoor elke potentiële lezer direct kan zien wat Pf behelst. Voor het binnenwerk hebben we twee nieuwe lettertypen gekozen, en met schreef voor de basisteksten en de koppen en een schreefloos voor alle andere informatie. De opmaak van het gehele binnenwerk is aangepast met een hedendaagse stijl waarbij leesbaarheid, ruimtelijkheid en aandacht voor het beeld voorop staan. Pf loopt hiermee zowel qua vorm als qua inhoud voorop in de wereld van de fotografie. Terecht mogen we Pf het meest toonaangevende fotoblad van Nederland noemen.



En wat brengen we in onze nieuwe stijl?

Heb je altijd al een bijbel willen kopen maar ben je niet religieus? Dan hebben de Corbino’s Bijbel voor je. Corbino, alias Maarten Corbijn, heeft al zijn zeer creatieve portretten gebundeld en als zoon van een dominee vond hij dat het werk in de vorm van een bijbel, met alle connotaties die erbij horen, moest laten zien. Verder hebben we fotoreportages van diverse aard. Van fotojournalist Pierre Crom brengen we zijn project Subjectio uit het oosten van Europa, van Jelle Krings laten we zijn reportage over het vluchtelingenkamp Moria op Lesbos zien. We volgen Judith Quax die met haar zoon in een oude Mercedes naar Afrika reist. We tonen de gevoelige serie van Nilla Berretty over eetstoornissen. En ten slotte hebben we de quasi documentaire serie van Phillipe Braquenier over mensen die hardnekkig geloven dat de aarde plat is.

De aarde is niet plat, dat weten we allemaal, en de fotografie is ook niet plat. Het medium fotografie kent vele vormen en visies. In de sectie fotocultuur geef ik een overzicht van de opvattingen van fotografie als beschrijving van de werkelijkheid, als metaforische verbeelding en als onderdeel van het vertellen van verhalen.

Laat je ook inspireren en informeren door onze zes nieuwe rubrieken. Elke rubriek helpt de (beginnende) fotograaf op zijn zoektocht naar zijn eigen handschrift, thematiek, werkwijze en techniek. Wie weet komen we je in een volgend nummer tegen als fotograaf in onze rubriek Debuut. Pf #2 komt uit 23 april. Dit nummer is vanaf 20 april online te bestellen via de webshop van Pf dan ontvang je dit nummer 27 april bij je thuis.