Verder brengen we in dit nummer Michelle Piergoelam, die de tweede prijs won bij de Prijs voor Storytelling 2020 van de Zilveren Camera. Hans Wilschut maakte een grote serie over één onderwerp op één locatie in plaats van losse, opzichzelfstaande beelden in stedelijke omgevingen over de hele aardbol. Zijn expositie This is Hallstatt, kein Museum! In Kunsthal tot 13 juni 2021. De foto’s van Frank van der Salm van herkenbare maar niet te identificeren steden gaan over de 21e-eeuwse mens die zich omringt met beelden en steeds meer leeft via zijn ogen. In zijn recent verschenen Out of Place onderzoekt Bas Losekoot hoe de mens zich staande houdt in de grote stad.

Over Fotografie en Werkelijkheid. Laat een foto, op het eerste gezicht een natuurgetrouwe afbeelding van de wereld voor de lens, de werkelijkheid zien? De fotografie heeft door haar mechanische karakter lange tijd de aura van objectiviteit gekregen, maar dit bleek altijd discutabel. Lees het essay over de fotografie in de sector fotocultuur.