Vandaag is Pf #1 van 2020 uitgekomen met als hoofdthema Fotografie als Storytelling. Met interviews met de drie prijswinnaars van de afdeling storytelling van de Zilveren Camera, Ilvy Njiokiktjien, Nael Quraishi, Persijn Broersen en Margit Lukács.

En verder verhalen over Jan Rosseel, Mona van den Berg, Charlotte Dumas, over Eddy Posthuma de Boer, en het coververhaal over Tom Chambers. Een interview met Bas Vroege. Een artikel over het boek Vertel je Verhaal van Marc Prüst.

Verder hebben we de rubriek Concept, dit keer over Sabine Van Wechem, de rubriek Debuut, over Hester Baars, de rubriek Boeken over ander Nadav Kander, de nieuwe rubriek Aanaloog, met als aftrap Witho Worms, de rubriek Presentatie met dit keer Insomnia van Annabel Oosteweeghel, en de rubriek Techniek over de nieuwe Canon EOS 1D X Mark III.

uit het redactioneel:

De afbeelding is een visueel verhaal

Geloven dat een foto een afbeelding van de werkelijkheid is, kun je vergelijken met geloven dat een roman echt gebeurd is. We weten allemaal dat een roman een fictief verhaal is over gebeurtenissen die plaats gevonden hadden kunnen hebben. Geschreven tekst bestaat niet alleen uit romans, maar ook uit bijvoorbeeld journalistieke beschrijvingen. Fotografie kent ook verschillende aspecten, de autonome fotografie en de fotojournalistiek. En in beide takken is Storytelling doorgedrongen. De opkomst van Storytelling heeft te maken met onze behoefte aan betrokkenheid bij een verhaal. Beelden blijven hangen door de emotionele impact. En een foto die alleen feiten weergeeft spreekt niet tot onze emotie. Daarom is er een verhaal achter het beeld nodig dat onze aandacht trekt en vasthoudt, waardoor het gaat leven. Met een verhaal wordt de afbeelding het vertrekpunt voor verdere associatie en verdieping.

De huidige trend om Storytelling als kern van de fotografie te beschouwen lijkt nieuw, maar heeft al voorbeelden in de 19e-eeuwse fotografie, in de schilderkunst en zelfs in eeuwenoude grottekeningen. Het is alsof fotografen opnieuw de kracht van het visuele verhaal uitgevonden hebben. De narratieve structuur komt overeen met de manier waarop ons geheugen informatie kan verwerken, schreef Brian Boys in zijn boek On the Origin of Stories. Wij kunnen een verhaal beter onthouden dan een rijtje droge feiten.

In dit nummer van Pf brengen we de drie winnende fotografen van de Prijs voor Storytelling 2019: Ilvy Njiokiktjien, Nael Quraishi, en het duo Persijn Broersen en Margit Lukács. De jury van de Zilveren Camera schrijft in haar rapport dat het aantal inzendingen voor Storytelling is gestegen en is daar blij over. “Een betekenisvolle inzet van technieken (in de breedste zin van het woord) kan diepere lagen naar boven brengen die het onderwerp van een project overstijgen.” Dit zien we goed bij de winnaars terug.

Verder brengen we in dit nummer portfolio’s van de Belgische verhalenverteller Jan Rosseel, van de Nederlandse Charlotte Dumas en van de Amerikaan Tom Chambers. Betrokken fotojournalistiek wordt in dit nummer vertegenwoordigd door de oude Eddy Posthuma de Boer en de jonge Mona van den Berg.

Voor fotografen die ook een verhalende serie willen maken maar die niet weten hoe ze het financieel en organisatorisch van de grond kunnen tillen, schreef curator en organisator Marc Prüst het boekje Vertel je verhaal met succesvolle voorbeelden van fotografische storytellers.

Een organisatie die zich al 25 jaar bezighoudt met het produceren en op de markt brengen van een lange reeks van documentaire verhalen is Paradox. We hadden een diepgaand interview met de grondlegger en directeur Bas Vroege, waarin hij uitlegt hoe Paradox te werk gaat en welke methoden van publicatie van documentaire fotografie volgens hem de toekomst hebben.

Pf begint dit jaar met een aantal nieuwe rubrieken: Concept, Debuut en Analoog. De bestaande rubrieken Boeken, Praktijk en Techniek hebben een vernieuwde aanpak. In alle rubrieken en in de portfolio’s zit ook altijd een verhaal, namelijk dat van de fotograaf, ter inspiratie en informatie voor andere beeldmakers. ­

Ton Hendriks hoofdredacteur Pf.