De Nederlandse fotograaf Peter Eleveld is de winnaar van de categorie Stil Leven bij Sony World Photography Awards 2021.

Hij beschrijft zijn serie als volgt: Voor dit project gebruikte ik gewone voorwerpen, zoals glaswerk, fruit en bloemen en paste de natte plaat collodium techniek toe om ze in iets buitengewoons te veranderen. Zodra ik mijn onderwerp gevonden had, begon ik me voor te stellen hoe het er afgedrukt uit zou zien. Dit specifieke proces vereist veel geduld en een zorgvuldige planning van compositie, belichting en belichtingstijden. Het harde werk loont de moeite als uiteindelijk alles samenkomt in één uniek, magisch moment als je de foto zich langzaam voor je ogen ziet ontwikkelen. Dit moment doet zich niet altijd voor, maar als het zich voordoet, hou je er een uniek beeld (plaat) aan over.

Voor alle andere prijzen zie https://www.worldphoto.org