De zeventiende editie van het FotoFestival Naarden zal plaatsvinden van zaterdag 8 mei t/m zondag 11 juli 2021. Curatoren zijn fotograaf Koos Breukel en fotohistoricus en auteur Hedy van Erp. Voor de open call bij het festival worden fotografen opgeroepen werk in te sturen dat aansluit bij het thema ‘Permanent Vacation’.



FotoFestival Naarden 2021

In 2021 wordt voor de 17e keer het FotoFestival in de vesting van Naarden georganiseerd. Het Festival wordt tweejaarlijks georganiseerd en is inmiddels uitgegroeid tot hèt fotofestival van Nederland.

In januari 2021 zullen de namen bekend worden gemaakt van de participerende fotografen. Er zal werk te zien zijn van gevestigde namen en van jong talent, van klassieke tot moderne technieken van bewegend beeld tot video crossovers.

Uiteraard wordt er naast de tentoonstelling een prikkelend randprogramma georganiseerd van voorstellingen, workshops, lezingen, films, concerten en vele andere activiteiten – voor jong en oud.



Curators’ statement

FotoFestival Naarden 2021 is een multimedia groepstentoonstelling met fotografie, installaties en videokunst. Met het thema verlaten we de buitenbeentjes en de paradijsvogels van Marvelous Misfits – de succesvolle editie van 2019 waarbij de nadruk lag op portretten. Het nieuwe thema gaat echter evenmin over stereotyperingen. De vacation in de titel verwijst niet naar de jaarlijkse windstilte die lichamelijke ontspanning en geestelijke rust en reiniging biedt. In plaats van de staat van rust die ontstaat als de ‘out of office’-reply wordt aangezet, is Permanent Vacation een levenshouding en een strategie van onafhankelijkheid.

Nederlanders zijn ‘druk druk druk’ tot ze vinden dat ze een vakantie hebben verdiend. Spanjaarden of Italianen kunnen halverwege hun werkdag naar huis voor een powernap of naar een bar voor een espresso. Dit dolce far niente – en ook ons door corona gekantelde wereldbeeld – laat zien dat je niet ‘op vakantie’ hoeft (of kan) om voldoening te vinden. Permanent Vacation is een onderzoek naar verschillende vormen van afleiding en welbehagen. Voorbeelden zijn de vrijheid van zigeuners, mythen en sprookjes over luiheid, snapshots van stoners, recreatieve wiskunde, drie keer als een popster de wereld rond of zelfgekozen of opgelegde quarantaine, en de gedempte akoestiek van het leven onderzee. Permanent Vacation is het leven zonder welke nuttige prikkel dan ook, zoals een Hollands landschap in crisistijd. Het is het leven dat troost biedt, ingegeven door de noodzaak om ons vrij te voelen.

(Hedy van Erp, curator)



Open Call

Het FotoFestival Naarden nodigt professionele fotografen uit werk in te sturen voor de komende editie. Met ‘professionele fotografen’ bedoelen we fotografen die een beroepsopleiding in de fotografie, foto academie of Fotovakschool hebben afgerond, die een expositie hebben gehad en/of die lid zijn van een vakvereniging (zoals DuPho). Het festival nodigt fotografen uit om aansluiting te zoeken bij het centrale thema.

Inzenden kan via de website www.fotofestialnaarden.nl, waar ook de voorwaarden te lezen zijn. De inzendtermijn eindigt op 31 december 2020. Het curatorenteam zal de selectie voor haar rekening nemen. Wanneer de fotograaf geselecteerd wordt, zal diens werk worden tentoongesteld op één van de locaties van het fotofestival.