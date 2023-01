PERFORMING ADULTHOOD in Melkweg

terug

Wat betekent opgroeien voor Generatie Z en hoe brengen jongeren zichzelf in beeld? Performing Adulthood is een fotografie- en videoproject van Robin Alysha Clemens over jongeren tussen 16 en 24 jaar oud. Dit project geeft een inkijkje in de wereld van deze generatie en vraagt ons na te denken over het zelfbeeld van jongeren, voor wie de aanwezigheid van camera’s een vanzelfsprekendheid is geworden. In een samenleving waarin visuele representaties belangrijker zijn dan ooit, stelt dit project ons de vraag: wat laten wij zien en wat houden we liever verborgen? Hoe zien anderen ons en hoeveel controle hebben wij daar werkelijk over?

In Performing Adulthood draait Robin Alysha Clemens de rollen van fotograaf en model om. Ze vroeg jongeren om zichzelf te portretteren in de studio, waarna de model-fotografen hun eigen foto’s mochten selecteren en cureren. Het project laat echter niet alleen het eindproduct van deze performance zien, maar ook het proces dat daaraan voorafgaat. De bezoeker van de expositie wordt daardoor ook toeschouwer van de momenten die niet geposeerd zijn, momenten waarop die performance tekortschiet en een foto in de prullenbak belandt.

Naast deze zelfportretten zijn er zes scènes te zien waarin verschillende vriendengroepen met elkaar praten over actuele onderwerpen als online daten, vriendschap, de dood, klimaatverandering, eenzaamheid, carrière, woningnood en social media. Door toeschouwer te zijn van deze interacties ontstaat er een intiem beeld van hoe deze jongeren zichzelf zien en presenteren. Niet alleen aan een toeschouwer in een galerie of een fotograaf met een camera, maar voornamelijk aan elkaar.

Performing Adulthood laat de schurende, onderzoekende en soms ongemakkelijke momenten zien die onze perceptie van volwassenheid, representatie en identiteit vormgeven. Het gaat over kijken en gezien worden, over verbergen en onthullen. Over jezelf presenteren, en over hoe dat soms mislukt.

ROBIN ALYSHA CLEMENS

Robin Alysha Clemens (1992, Nederland) is een in Amsterdam gevestigde kunstenaar. Haar maatschappelijke fotografie en videoprojecten gaan over identiteit in relatie tot het behoren tot een gemeenschap of (sub)cultuur. Ze is geïnteresseerd in het snijvlak tussen realiteit en kunst, representatie en enscenering, en vertelt zo documentaire verhalen.

Clemens studeerde in 2016 af met een Bachelor of Arts aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Haar autonome werk is onder andere geëxposeerd tijdens Art Rotterdam, Dutch Design Week, Helsinki Photo Festival, in TETEM en in Noorderlicht Studio. Naast haar autonome projecten werkt ze als freelancer voor opdrachtgevers, waaronder diverse Nederlandse dagbladen zoals Het Parool en verschillende muzikanten en muzieklabels. Ze ontving de afgelopen jaren meerdere awards en subsidies zoals de ‘New Generation Prize’ van PhMuseum, de ‘Members Choice Award’ van DuPho en kreeg van het Mondriaan Fonds de Werkbijdrage voor Jong Talent.

Performing Adulthood – Robin Alysha Clemens

20 januari – 26 februari 2023

Melkweg Expo

Marnixstraat 409, Amsterdam

Dinsdag t/m zondag, 11:00 – 19:00