De PENTAX body is voorzien van een klassiek spiegelreflex design. De K-3 Mark III heeft een volledig vernieuwd binnenwerk.

Een grote en heldere prismazoeker met 100% beeldveld en ca. 1,05x vergroting stelt de fotograaf in staat zich volledig in de opname te verdiepen. De nieuwe 25 megapixel BSI-sensor in combinatie met de nieuwe Imaging Engine en accelerator unit levert een uitstekende beeldkwaliteit met een bijzonder hoge lichtgevoeligheid van ISO 1.600.000. Met verdere uitrustingsdetails zoals het nieuwe SAFOX 13 auto-focussysteem, een in de body geïntegreerde Shake Reduction (IBIS) en de snelle beeldsnelheid van maximaal 12 beelden per seconde, laat de nieuwe PENTAX K-3 Mark III zien dat traditionele fotografie en innovatieve cameratechnologie elkaar niet hoeven uit te sluiten. Bovendien is het ergonomische ontwerp van de body met bedieningselementen geoptimaliseerd voor verschillende handgroottes en vingerlengtes. Een zeer sterke aluminium behuizing en talrijke afdichtingen zorgen voor de typische PENTAX stabiliteit, weerbestendigheid en koudebestendigheid om fototografen langdurig onbeperkt plezier te geven.

De PENTAX K-3 Mark III zal vanaf april 2021 verkrijgbaar zijn in een zwarte of zilveren body. De adviesprijs bedraagt € 1.999,-

Voor de introductie worden beide versies aangeboden in een gelimiteerde premium kit (1.000 stuks wereldwijd) met een 2de accu, D-BG8 grip en exclusieve lederen draagriem. De adviesprijs voor de premium kit bedraagt € 2.299,-