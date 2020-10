Het liefst zouden we jullie allemaal hier verwelkomen! We hebben gewikt én gewogen en besloten gehoor te geven aan het verzoek reisbewegingen te beperken en groeps-bijeenkomsten te ontmoedigen. We sluiten daarom twee weken onze deuren.

De exposities van Martin en Inge Riebeek, J&B en Mirte van Duppen worden verlengd.

De geplande start van de presentaties van Hanneke Wetzer en Noortje Haegens op 17 en 18 oktober aanstaande, wordt uitgesteld. Zo ook de tentoonstelling van Collectief Salvo die gepland stond voor november aanstaande.

Zodra er meer bekend is over de planning laten we dat uiteraard weten. Op onze website vind je altijd het laatste nieuws.

Een inkijkje in de twee tentoonstellingen van Isola Design District vanuit je luie stoel? Dát kan! Via onze website vind je de link naar de website van deze Italiaanse organisatie. Ze verrassen ons dit jaar met maar liefst twee tentoonstellingen, ‘Materialized’ en ‘Isola Design Gallery’, met nieuw werk van internationale designers, ook uit Nederland.

Materialized richt zich specifiek op ontwikkeling en duurzame toepassingen van nieuwe materialen. Isola Design Gallery laat nieuw en divers werk zien van verschillende ontwerpers. Via onderstaande button beleef je de expo’s van 17 t/m 25 oktober vanuit je eigen huiskamer. In maart organiseerden zij het Design Festival Milaan ook volledig digitaal. Volgend jaar hopen we deze interessante groep ontwerpers weer op onze locatie in Eindhoven te mogen verwelkomen!