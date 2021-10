Tussen 2003 en 2009 bezocht Magnumfotograaf Carl De Keyzer (Kortrijk 1958) meerdere keren Congo op zoek naar sporen die herinneren aan de periode van de Belgische kolonisatie. In de expositie ‘Congo Connecting’ worden foto’s uit deze serie bij Pennings Foundation in Eindhoven getoond. Als een van de eerste fotografen visualiseerde De Keyzer wat de komst en het vertrek van een kolonisator teweeg brengt. De beelden van het dagelijks leven met sporen uit het verleden roepen een sfeer van vervreemding op.

Welke impact hebben deze foto’s vandaag de dag? Ook Nederland heeft een complex verleden van overheersing buiten de eigen grenzen. We kijken nu anders naar ons koloniale verleden en zijn ons meer en meer bewust van alle gevolgen die dat heeft gehad. De recente demonstraties van Black Lives Matter lieten niemand onberoerd! Hoe leren we omgaan met racisme, discriminatie, scheve machtsverhoudingen en misplaatst superioriteitsgevoel?

We vragen hedendaagse fotografen en kunstenaars via een ‘open call’ naar hun visie en beelden van het Congo van vandaag.

Parallel aan deze expositie wordt het verhaal verteld van ‘Tante José’, die in de jaren vijftig naar Congo vertrok om als missionaris te werken in de gezondheidszorg. Het perspectief wat zij als vrouw in Nederland in die tijd had was trouwen, haar baan als verpleegkundige opzeggen en zorgen voor gezin en huishouden. Koos zij er bewust voor om verpleegster te worden in Afrika? Intreden in het klooster Glorieux in Eindhoven en werken in een missiepost bood haar die mogelijkheid. Ze specialiseerde zich in kraamhulp en deelde haar kennis en ervaring met de plaatselijke bevolking. Tante José staat symbool voor het idealisme van het individu naast het economisch belang van de kolonisator. ‘Tante José’ is een project van Astrid Huis.

Curatoren: Stef van Bellingen (curator Kunstenplatform WARP Sint-Niklaas), Theo Derksen (fotograaf), Astrid Huis (fotograaf), Petra Cardinaal (directeur Pennings Foundation).

Opening: zaterdag 11 december 2021 om 16.00 uur

Programma (data worden nog bekend gemaakt):

Lezing door David van Reybrouck, auteur van Congo (2019) en Revolusi (2020). Van Reybrouck verzamelde ook de tekstfragmenten en citaten voor het boek Congo van Carl De Keyzer.

Lezing/masterclass door Carl De Keyzer.

Over Carl De Keyzer (Kortrijk, België, 1958):

Carl De Keyzer studeerde fotografie aan de Academie van Gent. Sinds 1994 is hij lid van het fotocollectief Magnum. Hij reisde o.a. door Sovjet Unie, de Verenigde Staten, Europa, Congo en Noord-Korea en heeft een groot aantal fotoboeken op zijn naam staan.

In 2009-2010 gaf hij het fotoboek Congo uit in twee delen. Het ene deel bevat foto’s die hij maakte tussen 2003 en 2009 van sporen van het koloniale verleden in Congo. Het andere deel bevat nieuwe afdrukken van glasnegatieven uit 1890 en 1908, uit het archief van het Koninklijk Museum voor Midden Afrika in Tervuren.

De expositie is te zien van 11 december 2021 t/m 26 februari 2022 bij Pennings Foundation, Geldropseweg 63, Eindhoven. Open woensdag t/m zaterdag van 12 tot 17 uur.