PAUL CUPIDO – ‘REMEMBERING YOU’

De solotentoonstelling ‘REMEMBERING YOU’ presenteert de nieuwste werken van de Nederlandse kunstenaar Paul Cupido, wie zich bezighoudt met herinnering, verlies en hoop – met gevoelens die voor iedereen herkenbaar zijn.

Magnolia 2022 © Paul Cupido

Het verlies van een dierbare is misschien onmetelijk, maar één ding gaat nooit verloren: de tijd die je samen doorbrengt. Herinneringen overleven samen met de zekerheid dat gedeelde momenten niet kunnen worden weggenomen. Het gevoel iemand te missen roept ook een gevoel van dankbaarheid op. Het is een meerlagig gevoel dat zowel pijnlijk als geruststellend kan zijn. Het kan als kind al worden ervaren; het is een oergevoel dat een besef creëert van de vergankelijkheid van het leven en ook een gevoel van onze onderlinge verbondenheid. Cupido’s camera is meer dan een hulpmiddel; hij gebruikt het om het vluchtige vast te leggen, de wereld te ervaren en zijn kijk op het buiten en binnen te visualiseren.

Palm 2022 © Paul Cupido

Het medium fotografie biedt Cupido de mogelijkheid zichzelf te confronteren en contact te maken met de wereld. Fotografie als een vorm van innerlijke genezing komt tot uiting in zijn conceptuele serie ginkgobladeren, gefotografeerd ter nagedachtenis aan dierbaren. De plant fascineert de kunstenaar niet alleen vanwege zijn esthetische aantrekkingskracht, maar ook als een symbool van een lang leven. Hij legt zijn gedachten over mensen vast in beelden die blijvende herinneringen worden die de vergetelheid tarten. De kunstenaar heeft tot nu toe meer dan 200 ginkgobladeren gefotografeerd.

Teardrop 2018 © Paul Cupido

Een ander terugkerend element in het werk van Cupido is het menselijk lichaam als onderdeel van de natuur. Hij behandelt niet alleen de kwetsbaarheid en onvermijdelijke vergankelijkheid van het leven, maar vooral de kracht en alomvattendheid ervan, zozeer zelfs dat zijn foto’s nooit droevig lijken, want ze zijn doordrongen over de schoonheid en rijkdom van het leven.

Cupido verbindt het materiële met het immateriële en verwijst naar het sublieme. Zijn overwegend zwart-wit werken zijn tijdloos. De keuze voor hoogwaardige, duurzame druktechnieken past bij de inhoud van zijn werken.

Vanaf zaterdag 17 september t/m zaterdag 12 november 2022

Adres:

Bildhalle – Willemsparkweg 134H, Amsterdam