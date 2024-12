Parijs gezien door de gebroeders Séeberger

terug

In deze tentoonstelling in samenwerking met Musée Carnavalet – Histoire de Paris, Paris Musées toont Huis Marseille een selectie van 72 originele afdrukken op groot formaat van de succesvolle Franse amateurfotografen de gebroeders Séeberger (Séeberger frères). De foto’s werden gemaakt ter gelegenheid van de vier fotografiewedstrijden die begin 20ste eeuw werden georganiseerd door de stad Parijs. Ze laten een vroege vorm van straatfotografie zien en zijn niet eerder in deze omvang tentoongesteld geweest. Zestien afdrukken die naar Huis Marseille afreizen, werden in 2017 herontdekt op de zolder van het Parijse museum.

Séeberger, Jules (n.1872 – d.1932), LE VIEUX MONTMARTRE / LA RUE DE L’ABREUVOIR / Vue prise de la rue des Saules, au coin de la rue Cortot, le 27 février 1904 (Titre inscrit (lettre)), 1904-02-27. Tirage au gélatino-bromure d’argent. Musée Carnavalet, Histoire de Paris.

Reis door het Parijs van de belle époque

De gebroeders Séeberger waren Jules (1872-1932) en zijn twee jongere broers Henri (1876-1956) en Louis (1874-1946). De foto’s tonen iconische locaties in Parijs, zoals Montmartre, maar ook minder bekende plekken, zoals de rivier de Bièvre. Elke locatie wordt steevast tot leven gewekt door de aanwezigheid van Parijzenaars en Parisiennes. De tentoonstelling biedt een chronologisch-thematische reis door het Parijs van de belle époque, gezien door de lens van de gebroeders Séeberger. Als geen ander wisten zij de sfeer van de stad aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog in beeld te vangen.

Séeberger, Jules (n.1872 – d.1932), LE VIEUX MONTMARTRE / UN ARTISTE AU MAQUIS / – Mars 1904 – (Titre inscrit (lettre)), 1904-03. Tirage au gélatino-bromure d’argent. Musée Carnavalet, Histoire de Paris.

Amateurfotografiewedstrijden

Aan het begin van de 20e eeuw werden camera’s steeds gebruiksvriendelijker en trok fotograferen een groeiend aantal liefhebbers. Het stadsbestuur van Parijs haakte daarop in door amateurfotografiewedstrijden voor documentaire fotografie te organiseren die uitmondden in een tentoonstelling. Tussen 1904 en 1907 werd vier keer zo’n wedstrijd georganiseerd, en de gebroeders Séeberger namen deel aan alle vier de edities. Het stadsbestuur droeg de thema’s voor de wedstrijden aan, waarbij het ging om historische locaties of plekken die dreigden te veranderen of zelfs uit het straatbeeld te verdwijnen, zoals de Jardin du Luxembourg, de Jardin des Plantes, de oevers van de Seine, het oude Montmartre, de stadspaleizen (hôtels particuliers) in de Marais en de rivier de Bièvre. De ingezonden foto’s werden beoordeeld door een jury en tentoongesteld in het Petit Palais. De winnaars ontvingen een medaille en de gemeente nam de winnende foto’s op in de collectie van het Musée Carnavalet. De tentoonstellingen boden de gebroeders Séeberger de kans om op te vallen en vormden het begin van hun carrière waarin ze zich later gingen toeleggen op ansichtkaarten en het fotograferen van mooi geklede dames op straat.

Séeberger, Jules (n.1872 – d.1932), L’île-Saint-Louis. Après l’averse. Entrée du pont Sully, 4ème arrondissement, Paris. (Titre factice), 1905. Tirage au gélatino-bromure d’argent. Musée Carnavalet, Histoire de Paris.

Afdrukken op groot formaat

De broers onderscheidden zich van andere amateurfotografen door afdrukken op groot formaat aan te bieden en hun stadslandschappen te verlevendigen met figuranten. Hoewel de meeste beelden vanwege de lange belichtingstijd in scène zijn gezet, wekken de houdingen van de figuranten de indruk dat ze spontaan zijn vastgelegd en doen de foto’s onwillekeurig aan een snapshot denken. Het zijn kwaliteiten die vandaag de dag nog steeds opvallen, vooral als we bijvoorbeeld weten dat vergrotingen destijds bijvoorbeeld nog zeldzaam waren en dat ze werkten met 13 x 18 cm of zelfs 18 x 24 cm glasplaten.

Huis Marseille Amsterdam

15.02.2025 — 22.06.2025