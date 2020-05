European Fields Unlocked, Voetbal als venster op menselijk gedrag.

Geen amateurvoetbal, geen profcompetities, geen Champions League, geen UEFA Euro 2020, geen kampioenen dit jaar. Al meer dan een eeuw brengt voetbal mensen bij elkaar. Nu is ook ‘De belangrijkste bijzaak in het leven’ knarsend tot stilstand gekomen…

Ooit gehoord van European Fields van Hans van der Meer? Het was zowel een boek als een reizende tentoonstelling die de oorsprong van het spel liet zien: tweeëntwintig spelers op een veld, ongeacht hun talent, overal en nergens. Gepassioneerd samen spelend in een setting ver verwijderd van de Champions League. Van der Meer’s observaties van het leven onderaan de voetbalpiramide laten niet alleen zien hoe voetbal deel uitmaakt van het

landschap, maar ook hoe diep het spel en zijn rituelen zijn geworteld in de menselijke cultuur. Met milde ironie toont Hans van der Meer de discrepantie tussen menselijke ambitie en het effectieve resultaat, tussen de persoonlijke beleving van spelers en hoe ons gedrag, van een afstandje bekeken, er werkelijk uitziet. Amateurvoetbal als perfecte metafoor voor het leven.

De reizende tentoonstelling European Fields bevatte niet alleen zijn fotografische voetballandschappen, maar ook een aantal films. Of moeten we ze eerder video-observaties noemen? Ze werden opgenomen op meerdere plekken in Europa: van België tot Groot-Brittannië, Portugal, Frankrijk en Italië. De allereerste, Vlaamse velden was onderdeel van het culturele programma rond Euro 2000 en is nu precies 20 jaar oud.

In deze dagen van social distancing willen Paradox en partners, variërend van de voetbalwereld en de kunsten, deze korte films met u delen. Natuurlijk niet allemaal tegelijk: we lanceren vijf ‘wedstrijden van de week’ in opeenvolgende weekenden, te beginnen op 2 mei op ons YouTube-kanaal. Verspreid het woord maar wees veilig terwijl je dit doet!

European Fields Unlocked is een project in het kader van X25, ter ere van het 25-jarig bestaan van Paradox, producent van documentaire projecten in fotografie.

2 Mei: Vlaamse Velden, Introductie: Jan Mulder

9 Mei: Saturday Afternoon, Sunday Morning

16 Mei: Campo de futebol

23 Mei: Foot Provençal

30 Mei: Calciatori della domenica