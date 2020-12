In The Meetings of the Waters zijn vijf naakte vrouwen vastgelegd in een uitgestrekt landschap van een drooggelegde zee. Net als voorgaande series van Hoogendijk, is ook deze serie, ontstaan vanuit een droom.

“Lange tijd was ik op zoek naar een plek waar we zowel mentaal als fysiek terug konden gaan naar het Paradijs. Waar alles ooit begon lijkt nu onvindbaar, daar waar we bijna de wereld afvoeren kwamen we het dichts bij de Paradijselijke vrijheid. Als wij de vrijheid opsluiten in onze gedachten, herkennen we haar dan nog als ze buiten ons leeft? Bij het maken van The Meetings Of The Waters voelde ik me eigenlijk voor het eerst een echte filmregisseur. We hadden een crew van tien personen en ik had een grote megafoon bij me waarmee ik ze op dat wad kon aansturen. Maar een van de foto’s die heel erg laat zien hoeveel ik van mijn modellen krijg is bijvoorbeeld Nr.III. Want dit is eigenlijk het begin van de serie waar ze allemaal nog bij elkaar staan en daarna gingen ze los lopen en dat kun je tot in de details gaan regisseren of je kunt vertrouwen op de bespreken die je daarvoor met ze hebt gehad. Dat ze allemaal in een soort van zelfde flow zitten en dat ze uit zich zelf dingen aan jou geven die dan juist weer zo bijzonder zijn voor het eind resultaat.

© Micky Hoogendijk

“Qua uitvoering van het werk heb ik dit keer gekozen voor gepigmenteerde inkt op photo rag satin paper en dat geeft deze hele mooie matte uitvoering met heel veel diepte waarbij je de kracht van de Hasselblad camera waar ik mee heb gewerkt echt goed to uitdrukking ziet komen. De werken heb ik geproduceerd op hele grote formaten want ik wilde dat weidse en breede van die horizon heel goed kunne weergeven, ook in de uiteindelijke uitvoering. De grootse editie qua formaat is een editie van drie met drie meter breedte, dan is er nog editie van 6 in 180 cm breed en een editie van 9 in 90 cm breed. Ze zijn allemaal op deze manier uitgesneden dat je echt die prachtige horizon beleefd. Bij het maken van deze serie hadden we eigelijk maar een heel kort tijdsbestek waarin we konden werken. N.l. met zonsopgang en zonsondergang zonsondergang en dan was het natuurlijk ook nog best wel koud buiten.

En waarom wilde ik dat? Ten eerste is het licht dan het mooist, het zachts maar ik zal, ook weer eerst in mijn dromen, ook die prachtige schaduw werking die dan ontstaat. dat zie je heel goed bij dit beeld, zij staat hier heel rustig alleen, hier zie je heel mooi de beweging van het water, vervolgens het relief van de zeebodem zonder water en dan die knal harde rechte schaduw van haar.



“Vaak wordt mij de vraag gesteld waarom ik zoveel naakt gebruik in mijn werk en dat kan ik eigenlijk heel makkelijk beantwoorden. Ik ben geen fashion photgrapher e zodra iemand kleding aan heeft op een foto heb je een time&place bepaling of terwijl je kunt zien wanneer hemd leeft en wat die persoon doet en betekend. En mijn werk gaat altijd over kwetsbaarheid en de zoektocht naar vrijheid en niets is mooier en kwetsbaarder dan iemand naakt te fotograferen, naakt vast te leggen.

En het is voor mij zeer altijd functioneel naakt, het heeft eigenlijk nooit iets met sexualiteit te maken, misschien wel met sensualiteit, maar veel meer met die zachtheid. En in deze tijd waarbij we alles moeten censureren op social media vind ik dat ik als vrouwelijke fotograaf toch echt door moet gaan met het fotograferen van naakt. Omdat het door de eeuwen heen gedaan is in schilderkunst en fotografie en omdat het gewoon heel erg mooi is en zeker niet iets is dat je weg moet stoppen.

