Paper Pictures verkoopt prints online

Paper Pictures 2022 is een tijdelijke, exclusieve online fotoprint verkoop en duurt van 1 t/m 31 oktober 2022.

© Sevilay Maria – Esthetics of Loneliness

37 Nederlandse fotografen stellen elk 1 foto beschikbaar. Zij bepalen zelf het papier, de formaten, de oplage en de prijs – een uniek concept. Alle fotoprints worden voorzien van een genummerd certificaat van echtheid, gesigneerd door de fotograaf.

Nederland, Amsterdam, 24 juli 2013. Een rode strandpaal lijnt precies met de horizon. Foto: Caspar Claasen

Deelnemende fotografen zijn Anaïs Lopez, Tessa Posthuma de Boer, Leo Erken, Tara Fallaux, Marwan Magroun, Ernst Coppejans, Astrid Verhoef, Sanja Marusic, Vivian Keulards, Vera van Dam, Prins de Vos, Martijn van de Griendt, Sevilay Maria, Satijn Panyigay, Hossein Fardinfard en vele anderen.

Kortom, een verzameling bekende namen en nieuw, opkomend talent!

© Astrid Verhoef

De prijzen zijn dan ook zeer uiteenlopend: van €100 voor een print uit een open oplage tot €1450 voor een speciale gelimiteerde oplage. En alles ertussenin – de fotografen bepalen dat zelf.

Op deze manier wordt exclusieve fotoprints kopen toegankelijk voor iedereen.

De fotoprints worden geprint door fine art printing & finishing specialist FotoLab KieKie in Amsterdam, en wereldwijd verzonden. Paper Pictures is een initiatief van Caspar Claasen, in samenwerking met FotoLab KieKie. Per verkochte foto gaat €10 naar het Internationale Rode Kruis. De bedoeling is dat Paper Pictures jaarlijks terug keert, iedere oktober, met telkens een nieuwe collectie.

© Maarten Kools

SPECIAL EDITIONS

© Hossein Fardinfard – Untitled

FINE ART PRINTING & FINISHING

De fotoprints worden geprint door fine art printing & finishing specialist FotoLab KieKie in Amsterdam. Fotolab Kiekie is een Hahnemühle Official Certified Fine Art Print Studio.

© Vivian Keulards – De jurk

WERELDWIJDE VERZENDING

De bestellingen worden wereldwijd verzonden, tegen standaard tarieven.

HET INTERNATIONALE RODE KRUIS

Van elke verkochte fotoprint gaat €10 naar het Internationale Rode Kruis. Zij helpen wereldwijd mensen die getroffen zijn door oorlog en gewapende conflicten. Met de aanschaf van een fotoprint steun je hun werk.

​PAPER PICTURES

Paper Pictures is een initiatief van Caspar Claasen, in samenwerking met FotoLab KieKie. Deze nieuwe, exclusieve print verkoop keert jaarlijks in oktober terug, met een nieuwe collectie.

Paper Pictures 2022 duurt 1 maand – van 1 t/m 31 oktober 2022.

