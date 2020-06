Met de zomertentoonstelling ‘Pandemic – Picture It’ willen Museum Hilversum en het sociaal platform Care4Corona het onderwerp corona uit een ander perspectief laten zien. ‘Het virus heeft in korte tijd ons leven totaal op zijn kop gezet’, aldus museumdirecteur Stef van Breugel. ‘Het gaat in de expositie om de weerslag op het alledaagse bestaan in al zijn facetten.’ Pandemic is te zien van 8 augustus tot en met 20 september.

De intelligente lockdown, anderhalvemetersamenleving en het nieuwe normaal, termen waar we vertrouwd mee raken, maar hoe maak je een tentoonstelling met de meest bijzondere foto’s en verhalen? ‘Ons antwoord hierop is microgeschiedenis met aandacht voor het dagelijks leven’, aldus Van Breugel. ‘Het kan om het afscheid nemen van een vader, de verlaten binnenstad of thuisscholing gaan. Persoonlijke of familieverhalen, in de eigen straat of stad maar herkenbaar voor iedereen’.

© Pim Ras

Pandemic

Om de meest bijzondere, herkenbare en emotionele momenten van deze levensveranderende crisis te kunnen tonen, kan iedereen foto’s insturen bij de fotografiewedstrijd van Care4Corona, een initiatief van Ronald van der Mark. ‘We willen met dit initiatief mensen helpen en deze haast surrealistische tijd vastleggen voor de toekomst. Daarom kan ook iedereen meedoen, of je nu met een smartphone een bijzonder moment vastlegt of als professionele fotograaf een foto maakt.’ Wekelijks worden voor de wedstrijd foto’s geselecteerd door een jury bestaande uit Merel Bem (Volkskrant), Hans Rosenboom (Rijksmuseum) en de fotografen Ilvy Njiokiktjien, Koos Breukel en William Rutten. Zij en het publiek kiezen hieruit iedere week een jury- en een publiekswinnaar.

Tentoonstelling

Museum Hilversum stelt uit de bij Care4Corona ingestuurde foto’s de tentoonstelling samen. Uit de tot nu toe bijna 2.000 ingestuurde foto’s is al een eerste selectie gemaakt. De tentoonstelling wordt met actuele inzendingen aangevuld. ‘We selecteren op originaliteit, kwaliteit en vooral op de stopkracht van het beeld; word je door de verwondering even naar het werk toegezogen’, aldus Van Breugel. Inzenden van foto’s kan viawww.Care4Corona.nl.