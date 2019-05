De Panasonic LUMIX S1 is een camera van compromisloze kwaliteit. De LUMIX S1 heeft een full frame sensor, de best denkbare elektronische zoeker, een uitstekende ergonomie en tal van bijzondere mogelijkheden. Bij de ontwikkeling van deze camera heeft Panasonic gebruik gemaakt van meer dan tien jaar ervaring op het gebied van spiegelloze systeemcamera’s. En dat zie je terug in de LUMIX S1. Ook al is het de eerste full frame LUMIX camera van Panasonic, de camera is tot in detail doordacht. Terecht is de LUMIX S1 bekroond met een TIPA Award in de categorie Best Full Frame

door redactie

Panasonic is de grondlegger van de moderne systeemcamera en maakt al meer dan tien jaar succesvolle hybride camera’s met een Micro Four Thirds sensor. Dit systeem is het perfecte compromis tussen goede beeldkwaliteit en compacte afmetingen. Hoewel de LUMIX S1 veel kenmerken van de kleinere modellen heeft overgenomen, verschilt hij er tegelijk sterk van. De Panasonic LUMIX S1 is namelijk een compromisloze camera, gebouwd voor één doel: de hoogste kwaliteit bieden in fotografie en video. De 24 megapixel full frame sensor huist in een stevige, weerbestendige body. Fotografen die de afgelopen tien jaar met moderne spiegelreflexcamera’s hebben gewerkt, zullen meteen vertrouwd zijn met de afmetingen van de camera. De royale grip ligt perfect in de hand. Alle knoppen zijn zo uitgevoerd dat ze zelfs met handschoenen aan kunnen worden bediend. De OLED-zoeker heeft een resolutie van 5,7 megapixel en een maximale vergroting van maar liefst 0,78x.

Een van de vele bijzondere details van de camera, is dat de zoekvergroting ook verkleind kan worden, zodat je als brildrager nog steeds gemakkelijk het hele beeld kan overzien. Het 8 cm grote touchscreen op de achterzijde heeft een resolutie van 2,1 megapixel en kan zowel horizontaal als verticaal gekanteld worden. In het donker kunnen vijf belangrijke knoppen op de achterzijde worden verlicht en kan het scherm in de nachtstand worden gezet. Op de bovenzijde zit een groot scherm dat alle belangrijke opnameinformatie laat zien. De camera beschikt over een extra grote 3050 mAh accu en twee kaartsleuven: een voor supersnelle XQD kaarten en een voor snelle UHS-II compatible SD kaarten. De LUMIX S1 heeft een laagste gevoeligheid van ISO 50 en een hoogste van ISO 204.800. In volle resolutie is de hoogste opnamesnelheid 9 beelden per seconde met AF-S of MF. In 6K Photo Mode kan de camera opnamereeksen maken met 30 beelden per seconde, zodat je geen moment hoeft te missen. Wie nog meer snelheid nodig heeft, kan zelfs tot 60 beelden per seconde schieten in 4K Photo.

High Res en Dual IS

De Panasonic LUMIX S1 heeft 5-assige beeldstabilisatie ingebouwd in de body. Dit systeem werkt perfect samen met de beeldstabilisatie van de Panasonic LUMIX objectieven. Samen zorgt dit Dual IS 2 systeem voor een voor full frame camera’s ongekend goede beeldstabilisatie van zes stops. De beeldstabilisatie kan ook worden gebruikt voor het maken van opnames met een resolutie van 12.000 x 8.000 pixels, ofwel 96 megapixel in de Hoge resolutiemodus. In deze stand maakt de camera een reeks opnames waarbij de sensor steeds een stukje wordt verplaatst. Hierdoor ontstaat een vier keer groter, kleurzuiver beeld zonder moire en met een hoger dynamisch bereik. Het is niet de enige bijzondere functie van de LUMIX S1. De camera kan bijvoorbeeld ook schieten in HLG (Hybrid Log Gamma) zodat beelden zowel op HDR als op gewone monitoren optimaal kunnen worden weergegeven. Ook beschikt de Lumix S1 over een Post-Focus stand en de mogelijkheid tot Focusstacking. Het autofocussysteem maakt gebruik van Panasonics eigen DFD-technologie, dat buitengewoon snel en accuraat is. De autofocus is heel gevoelig en kan scherpstellen tot -6 EV. Het systeem maakt gebruik van op machine learning gebaseerde algoritmes voor bijvoorbeeld het herkennen van dieren en van oogherkenning voor portretten van mensen.

Ultieme hybride

Panasonic maakt met de LUMIX GH serie al jaren camera’s die de maatstaf zijn voor hybride toestellen. De LUMIX S1 zet deze traditie voort, met alle kwaliteitsvoordelen van een full frame sensor. De LUMIX S1 kan filmen in 4K en Full HD. In 4K tot 60 beelden per seconde en in Full HD tot zelfs 180 beelden per seconde. De LUMIX S1 heeft geen beperking wat betreft de opnameduur, met uitzondering van 4K/60p en de hoge snelheidsopnames. Met de nieuwste software upgrade kan de camera vanaf juli filmen in 10 bit 4:2:2 tot 30 beelden per seconde intern en tot 60 beelden per seconde op een externe recorder via HDMI. De LUMIX S1 heeft een robuuste full size HDMI uitgang. Uiteraard beschikt de camera ook over een 3,5mm microfooningang en koptelefoonuitgang. Als accessoire is er een adapter beschikbaar met XLR-ingangen die op de flitsschoen bevestigd kan worden. Als profielen kunnen onder andere HLG en Cinelike 709 gebruikt worden en V-Log Lkomt binnenkort beschikbaar als update.

L-alliance

De bajonet op de Panasonic LUMIX S1 is de L-vatting. Deze deelt hij niet alleen met de Lumix S1R, maar ook met de Leica S. Drie Panasonic objectieven zijn bij de introductie van de camera uitgebracht: de LUMIX 50mm f/1.4, de LUMIX 24-105mm f/4 en de LUMIX 70-200 f/4. In 2020 zullen tot 7 nieuwe LUMIX objectieven worden uitgebracht. Daarnaast kunnen de objectieven voor de Leica S op de Panasonic gebruikt worden. Verder komt Sigma met een adapter om de Art-objectieven op de S1 te gebruiken en zal Sigma, als onderdeel van de L-alliance objectieven voor de LUMIX S1 uitbrengen. De Panasonic LUMIX S1 maakt dus deel uit van een al bestaand fotografisch ecosysteem dat in de nabije toekomst snel zal groeien.