terug

Panasonic profileert zich steeds meer als merk voor de filmer die ook fotografeert. De Panasonic Lumix GH6 is het nieuwste topmodel. De camera biedt videomogelijkheden waar maar weinig andere merken aan kunnen tippen. Maar wat belangrijker is: bij de GH6 draait het niet alleen om specificaties, maar vooral om praktische bruikbaarheid. Kevin van Diest gebruikt al jaren Panasonic voor zijn filmwerk, zijn eigen ‘shorts’ en zijn YouTube kanaal en kan de verbeteringen aan de GH6 enorm waarderen.

Panasonic GH6

door Jan Paul Mioulet

Panasonic is de pionier op het gebied van systeemcamera’s. Het merk realiseerde zich al vroeg dat camera’s zonder spiegel niet alleen kleiner konden zijn dan reflexen, maar dat ze ook beter geschikt zijn voor video. Bij een spiegelreflex moet de spiegel worden opgeklapt om te kunnen filmen en wordt de zoeker op dat moment overbodige ballast. Bij spiegelloze camera’s met een elektronische zoeker kijk je ook als fotograaf in feite al naar een constante videostroom. De camera’s die daar al jaren het beste gebruik van maken zijn de GH-modellen van Panasonic. De Lumix GH1 kon in 2009 al filmen in Full HD in 24 en 25 beelden per seconde. De GH1 deed dat met een bijzondere 12 megapixel sensor die zich aan kon passen aan de beeldverhouding. De nieuwe Lumix GH6 is de verre nazaat ervan en laat zien wat er in 13 jaar veranderd is. De GH-6 heeft nog altijd een Micro Four Thirds sensor, maar wel een nieuwe met inmiddels 25 megapixel. Daarmee kan de camera filmen in 5.8K met anamorfische objectieven met gebruik van alle pixels in de hoogte (5760×4320 pixels) en in 5.7K DCI met een beeldverhouding van 17:9. In het meer gangbare 4K formaat (3840×2160 pixels) is video mogelijk in 10 bit 4:2:2 tot 60 beelden per seconde zonder limiet in de opnametijd, zonder oververhitting dankzij de extra koeling en zonder dat er een externe recorder nodig is. In de HFR (High Frame Rate) stand is zelfs 4K 120p zonder verlies aan kwaliteit mogelijk. De GH6 kan nu ook filmen in V-log en niet het meer beperkte V-log L(ight) van eerdere GH-modellen. De autofocus is sneller en de tracking is beter. Voor ervaren filmers zijn het echter vooral het grote aantal kleine verbeteringen die de camera zoveel gemakkelijker en gebruiksvriendelijker maken. De Lumix GH6 heeft geen 8K, waar een paar andere merken mee pronken, maar wat er wel op zit, is heel doordacht en werkt goed.

© Kevin van Diest

Denken in beweging

Kevin van Diest is al heel lang met beeld bezig. Als digital artist maakte hij illustraties in Photoshop. Bestaand fotomateriaal dat hij hiervoor gebruikte, bleek vaak lastig te vinden, terwijl hij ondertussen de beelden die hij in zijn hoofd had overal om hem heen zag. Het was daarom een logische stap om zelf de camera te gaan hanteren. Als fotograaf maakte hij veel streetstyle werk en fotografeerde hij fashion. Al snel merkte Van Diest echter dat hij bewegend beeld nog interessanter vond en dat hij in film meer aan storytelling kon doen. “Als ik fotografeer zie ik het beeld al in beweging.” Hij houdt van dynamisch beeld en van het spelen met licht en diepte in zijn opnames. Technisch voelt hij zich ook meer uitgedaagd door film. “Je hebt veel minder speelruimte dan met fotografie. De sluitertijd ligt vast en het dynamisch bereik is kleiner. Video moet dus ‘on the spot’ goed zijn.” Daarom is hij enthousiast over de GH6. De camera biedt hem veel controle zonder dat hij daarbij per se extra hulpmiddelen als een externe monitor nodig heeft. De lijst van verbeteringen en aanpassingen is lang. Zo heeft de GH6 LEDs die gaan branden zodra de camera opneemt, de zogenaamde ‘tally lights’ aan de voor en achterzijde. Wie nooit een shot heeft gemist doordat de camera per ongeluk niet draaide, heeft waarschijnlijk nog nooit gefilmd. De telelights zijn een extra hulpmiddel om dat te voorkomen. De GH6 kan nu ook frames laten zien voor de ‘safe margins’, zodat bij het vertonen van beeld alle belangrijke delen ook in beeld zijn. De ondersteuning van anamorphische objectieven is uitgebreider en de GH6 kan het effect van verschillende types tijdens het filmen op het scherm weergeven. Werken met anamorphische objectieven met de GH6 is extra interessant, omdat de camera dan de hele sensor gebruikt, zowel in de breedte als de hoogte. Anamorphische objectieven drukken het beeld in de breedte in elkaar, waarna het later, in de nabewerking, kan worden opgerekt naar een breed, cinematografisch beeld. Door het gebruik van deze speciale objectieven hoeven er geen pixels te worden bijgerekend en met de GH6 is de resolutie dus hoog, doordat de hele sensor wordt benut. Van Diest vindt het ook fijn dat het nu eindelijk mogelijk is om het zoekerbeeld tijdens het filmen te vergroten voor het controleren van de scherpte. “Als iemand tijdens een interview gaat verzitten, kan je nu makkelijk de focus even verleggen zonder de opname te stoppen.” De Lumix GH6 heeft meer programmeerbare knoppen dan de GH5, een My Menu, een Quick Menu en zelfs een apart menu om de favoriete filmformaten en codecs in op te slaan. Er is een extra knop waarmee een compleet audiomenu kan worden opgeroepen en de audio heeft nu een -18 Db instelling, zodat ook de nieuwste, extra gevoelige microfoons kunnen worden gebruikt. Ook heeft de GH6 een lock om te voorkomen dat instellingen onbedoeld worden veranderd. Een ogenschijnlijk kleine, maar belangrijke verbetering is de extra opnameknop linksonder op de voorzijde. Van Diest: “Veel mensen denken dat die vooral voor vloggers is, om de camera aan te zetten als je ervoor staat. Maar die knop is ook superhandig als je de camera op een schoudersteun hebt. Je hoeft er dan niet overheen te reiken om de opname te starten.”

Draaibaar en kantelbaar

Het scherm van de GH6 is al even slim, al is het niet uniek. Het heeft nu dezelfde constructie als het scherm van de full frame Panasonic S1H. Het kan uitgeklapt en gedraaid worden, maar is ook kantelbaar als het ingeklapt is. Dat heeft twee voordelen. Het scherm enkel opklappen werkt sneller en is minder opvallend dan het helemaal naar buiten draaien. En als het scherm toch gedraaid moet worden, dan zitten eventuele audio- of HDMI-kabels nooit in de weg, omdat het ook nog iets naar achter kan worden gekanteld. De nieuwe sensor heeft een hogere resolutie dan enig andere Micro Four Thirds camera. Voor foto’s is er nauwelijks verschil in detaillering tussen een 20 en een 25 megapixel sensor, maar de GH6 kan ook hoge resolutieopnames maken in 100 megapixel. De camera maakt daarvoor meerdere opnames en foutjes die eventueel ontstaan door bewegende onderwerpen worden behoorlijk goed door de camera weggewerkt. Dat maakt deze mogelijkheid heel bruikbaar. De kleinere pixelgrootte heeft wel tot gevolg dat er geen verbetering in ruis of dynamisch bereik is ten opzichte van de GH5 voor fotografen. Voor filmers ligt dat anders, omdat de sensor dubbel kan worden uitgelezen waardoor er in feite een soort HDR-opname ontstaat. Het dynamisch bereik bij filmopnames ligt hierdoor hoger dan bij de GH5 en doet niet veel onder voor dat van de full frame camera’s van Panasonic. Van Diest werkt daar ook mee, maar als hij moet kiezen, dan gaat hij voor de GH6. “De keus in objectieven is groter en zowel de objectieven als de camera zijn duidelijk compacter,” vindt hij. Wat voor hem ook zwaar weegt is de stabilisatie van de GH6. Die is weer verbeterd. Een winst van 7,5 stops is mogelijk, zelfs met ongestabiliseerde (cine)objectieven tot 60mm. Op papier zijn er full frame camera’s die dat ook halen, ook van Panasonic, maar in de praktijk zijn de resultaten met Micro Four Thirds camera’s op dit punt toch beter.

Straks nog beter

Net als Fujifilm en Olympus heeft Panasonic een goede reputatie op het doorontwikkelen van camera’s. Zo is er al aangekondigd dat direct opnemen op een SSD binnenkort mogelijk wordt en dat raw-video via een firmware update eraan komt. De GH6 is misschien wel de beste videocamera van Panasonic voor filmers die af en toe ook foto’s willen maken. Voor fotografen handige mogelijkheden als focusstacking en de 6K-photomodes, waarmee beelden bijvoorbeeld al voor de opname gebufferd kunnen worden, ontbreken op de GH6. De nieuwe 25 megapixel sensor met 100 megapixel hoge resolutiestand is voor fotografen interessant, maar die zal vermoedelijk ook wel zijn weg vinden naar een hopelijk iets compacter, meer op fotografie gericht G-model.