PAN AMSTERDAM al 35 jaar

Op de 35e PAN Amsterdam, een jubileumeditie van de kunst-, antiek- en designbeurs in RAI Amsterdam, exposeren van 20 tot en met 27 november 125 kunsthandelaren, antiquairs en galeriehouders.

Ervaren oudgedienden en enthousiaste nieuwkomers tonen een breed en gevarieerd kunstaanbod: van oude meesters bij buitenlandse tophandelaren Rafaël Valls Gallery en Weiss Gallery uit Londen en Koetser Gallery uit Zürich tot hedendaags design van Piet Hein Eek. En van topantiek van Limburg Antiquairs en art deco zilver bij Rondom 1920 tot hoogwaardige juwelen bij Epoque Fine Jewels en POP-Art, NUL & Nouveau Realisme bij Borzo Gallery en The Mayor Gallery. In het nieuwkomerspaviljoen Walls & Cabinets staan onder meer Martin van Zomeren, Kersgallery en The Ravenstijn Gallery met fotografie. Op het PAN Podium met dagelijkse talks belicht designer Richard Hutten zijn werk, geeft kunstenaar Jan Dirk van den Burg een performance en staan porselein, musea en duurzaam design in de schijnwerper.

Mark Grol, algemeen directeur PAN Amsterdam: “Deze nationale kunstbeurs is na twee spannende jaren weer helemaal terug. Met 15 deelnemers meer dan vorig jaar – toen er trouwens opvallend veel werd verkocht – doet bijna iedereen weer mee. Samen met de inspirerende randprogrammering ziet deze jubileumeditie er veelbelovend uit. Voor de verwachte 35.000 bezoekers wordt het een waar spektakel na de storm, ofwel een heuse ArtCity zoals architect Winy Maas deze PAN Amsterdam noemt in het campagnebeeld dat hij voor ons ontwierp.”

Campagnebeeld 2022 van Winy Maas: ‘ArtCity. Alles is kunst’

Winy Maas, architect en mede-oprichter van MVRDV, over zijn campagnebeeld voor PAN Amsterdam: “ArtCity. Alles is kunst. Ofwel hoe zouden onze steden eruitzien als we alles als kunst zouden beschouwen? Ik geloof dat het gebouwde ook artistieke waarde kan en moet hebben, of het nu gaat om een brug, een

gebouw, groen, of een stoepkrijttekening van een kind. Een verschuiving van de aandacht zal ons helpen onze omgeving meer te waarderen en zal ook de discussie op gang brengen over inclusieve steden en democratische ruimtes. Ruimtes waar iedereen welkom is én waar ruimte is voor kritiek. Gebouwen, straten, parken, ze worden allemaal kunst. Het zou een einde maken aan de huidige commerciële, over- functionele, lelijke en eindeloos repetitieve gebouwde stad. Dat is wat me voor ogen stond bij het ontwerpen van deze campagne van PAN Amsterdam.”

In 2022 hebben wij de handen ineen geslagen met TABLEAU Fine Arts Magazine en een succesvolle PAN-editie uitgebracht. Deze mooie samenwerking zetten wij ook dit jaar voort. Daarbij gaan wij deze samenwerking inhoudelijk verder verdiepen. Drie weken voorafgaand aan de beurs verschijnt de speciale PAN-editie van TABLEAU, boordevol PAN informatie. Redactionele content van meer dan 20 pagina’s over de beurs zal zowel door de PAN-organisatie, als door TABLEAU worden gecreëerd. De PAN-editie wordt een dubbeldik bewaarexemplaar.