Fotografen die veel op evenementen fotograferen, kunnen bij Oypo vanaf nu gebruik maken van automatische startnummerherkenning. Met behulp van artificial intelligence worden de foto’s in een map gescand om startnummers automatisch te herkennen. Deze nummers worden dan toegevoegd als trefwoord aan de foto waar de klant op kan zoeken.

Uniek systeem neemt de sport- en eventfotograaf veel werk uit handen

Peter van Teeffelen van Oypo vertelt: “We hebben bij Oypo veel fotografen die vaak op wedstrijden en evenementen fotograferen. Deze fotografen maken op zo’n dag meestal enorme hoeveelheden foto’s. Het is belangrijk om de foto’s zo snel mogelijk online te hebben staan, mensen zijn dan nog in de ‘mood’ van het evenement en willen graag foto’s bekijken, bestellen en delen via social media. Om ervoor te zorgen dat de klant de juiste foto makkelijk terug kon vinden, deelden fotografen ze vaak in in tijdvakken of ze voerden handmatig startnummers als trefwoord in. Vooral dat laatste is enorm tijdrovend.”

Artificial intelligence

Oypo denkt graag mee met haar fotografen en daarom werd gezocht naar de juiste oplossing om het makkelijker te maken voor de fotograaf, maar ook voor de klant. “Artificial intelligence bleek de oplossing. Onze software scant nu automatisch alle foto’s op de aanwezigheid van nummers. Het is echt verbazingwekkend wat de software naar voren weet te halen. Soms zijn nummers voor ons met het blote oog bijna niet zichtbaar, ja misschien als we heel ver inzoomen, maar de software weet die nummers er toch uit te halen. Het gaat overigens niet alleen over herkenning van cijfers, ook letters worden meegenomen. Het maakt dus niet uit of het startnummer alleen uit cijfers of ook uit letters bestaat.”

De lancering van deze tool gaat de fotograaf een enorme tijdswinst opleveren. Het handmatig toevoegen van startnummers aan de honderden of soms wel duizenden foto’s is immers een tijdrovende kwestie. Doordat dit nu automatisch gaat bespaart de fotograaf niet alleen tijd, waarschijnlijk komt het ook de verkopen ten goede als de foto’s sneller online staan. De functie is beschikbaar binnen het Oypo PRO abonnement.

De doelstelling van Oypo is altijd al geweest om de fotograaf zoveel mogelijk werk uit handen te nemen. Deze nieuwe tool, die uniek is in Nederland, draagt daar zeker aan bij.

Voor meer informatie: www.oypo.nl/startnummerherkenning