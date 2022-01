In de jaren 1980 trof fotograaf Ernst Lalleman (1965) zes doosjes aan met daarin 234 grootbeeldnegatieven aan in een pand in Den Haag. Het bleken kleurenportretten van onbekende Hagenaars. Ze werden gemaakt in de periode 1959-1960 door Foto Americain, een fotowinkel en studio die gevestigd was in de Haagse binnenstad. De portretten hangen nu in Fotomuseum Den Haag. Tevens komt er een fotoboek van de collectie.



De geportretteerden vormen een dwarsdoorsnede van de Haagse bevolking tijdens de wederopbouwjaren. Ernst Lalleman koestert al decennialang zijn ‘gevonden schat’ en heeft inmiddels alle portretten gedigitaliseerd en geretoucheerd. En hij is een zoektocht begonnen naar de identiteit van de geportretteerden en hun verhalen erachter. Bijna vijftig mensen zijn inmiddels door Lalleman geïdentificeerd.

In de tentoonstelling Foto Americain in het Fotomuseum Den Haag, te zien t/m 24 april 2022, toont Lalleman de volledige verzameling portretten, samen met zijn eigen foto’s waarmee hij inzoomt op het verdere leven van drie afzonderlijk geportretteerden.

Fotoboek Wie zijn wij

Ernst Lalleman is tevens een crowdfundingactie gestart om een fotoboek over het project te kunnen maken. Het boek bevat 140 pagina’s met alle 234 beelden van de collectie en de nieuwe fotografie over de drie herkende mensen. Met de subtitel Wie zijn wij wil hij bewerkstelligen dat deze verloren gewaande foto’s terugkomen bij de geportretteerden, familie of geliefden.

