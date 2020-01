Van 6 tot en met 9 februari exposeren tien fotografen in Hilton Rotterdam. De samenhang tussen de makers is dat ze fotografie als startpunt gebruiken en de noodzaak voelen om die te mixen met andere kunstdisciplines om hun verhaal vollediger te maken. Other Photographic Matters toont hoe fotografie kan evolueren. Het is een samengestelde expositie waarin de individuele makers samen een geheel vormen.

Fotografie ontwikkelt zich als discipline en neemt een steeds serieuzere plek in de beeldende kunst in. Een ontwikkeling is dat fotografen andere kunstvormen aan hun werkproces verbinden en zo hybride vormen laten ontstaan. “Het aardige is dat de achtergrond van het verhaal, dat oorspronkelijk al zo aanwezig is in fotografie, ook in de mengvormen een belangrijk uitgangspunt is,” zegt deelnemer Matt de Groot. “Een motivatie om fotografie met andere disciplines te mixen is de behoefte verhalen completer te maken”. Other Photographic Matters laat zien op welke manieren dat kan.

De deelnemende fotografen zijn Arjan Post, Birgit Matschullat, Els Kocken, Godelieve Krekelberg, Jasmijn Duterloo, Jessica Scholtes, Mariëlle Gebben, Matt de Groot, Niels Watermulder en Tobias Asser. Hoe zij fotografie met andere kunstdisciplines combineren varieert. Soms vormt een foto de start voor een werk dat uiteindelijk een andere vorm krijgt, soms gaan foto’s interactie aan met objecten, soms vormt de ruimte een integraal onderdeel van het fotografische werk. Fotografie beperkt zich in Other Photographic Matters nooit tot een op zichzelf staand beeld aan de muur.

De tentoonstelling onderscheidt zich door onafhankelijkheid en samenstelling. De fotografen zijn ongebonden en ervaren honderd procent artistieke vrijheid. De thematiek is divers. In het ontwerp van de expositie is elke maker herkenbaar en tegelijkertijd onderdeel van het geheel. Er wordt zo een brug geslagen tussen de vorm van een beurs met afzonderlijke stands en een meer museale context.

Rond de expositie is een aantal activiteiten. De feestelijke opening is op donderdag 6 februari vanaf 17 uur, met om 17:30 uur een voordracht door dichter Harry Oonk. Vrijdag 7 februari is er om 17:00 uur de gelegenheid om samen met alle makers het weekend in te luiden met een drankje. Zondag 9 februari is er om 14:00 uur een unieke kans om professioneel advies in te winnen bij Mulan Go (GoMulan Gallery) en Luuk Hoogewerf (Christie’s). Zij gaan met het publiek in gesprek over het spotten van talent en het aankopen van kunst. De entree is alle dagen gratis.

Openingstijden: 6 februari, 11:00-22:00 uur, 7 t/m 9 februari, 11:00-19:00 uur.

Adres: Hilton Rotterdam, Weena 10 (toegang expositie vanaf Hofplein).