Voor de derde keer neemt Other Photographic Matters de monumentale ruimte naast Hilton Hotel op het Hofplein in. In Other Photographic Matters komt het werk samen van zes fotografen die de grenzen van fotografie in toenemende mate ontkennen. Ditmaal omarmen ze de onzekerheid die de coronapandemie biedt en creëren ze hun werk ter plekke. The Jam Session is van 10 t/m 13 februari atelier en expositieruimte ineen. De rol van de bezoeker is afhankelijk van de dan geldende maatregelen.

2022 startte voor kunstenaars opnieuw in onzekerheid. Ingerichte exposities verblijven achter gesloten deuren. Of geplande exposities doorgang kunnen vinden is onduidelijk. Rotterdam Art Week zag zich inmiddels gedwongen te verplaatsen naar mei. Het is zoeken naar houvast, naar perspectief. Al wankelend geven kunstenaars vorm aan hun visie, gevoelens, denkbeelden. De fotografen die zich voor de derde keer verenigen in Other Photographic Matters besloten: wij nemen weer de regie.

Dat doen zij door hun expositie in Hilton Rotterdam hoe dan ook door te laten gaan, ook nu Rotterdam Art Week is verplaatst. In Other Photographic Matters: The Jam Session werken zij vier dagen lang in de lege ruimte. Zij nemen zichzelf, hun visie, hun ervaring en de materialen waarmee ze op dat moment graag aan de slag willen mee. De rol van de bezoeker is, afhankelijk van de restricties, óf die van toeschouwer via de ramen óf die van participant in het werkproces. Net als in voorgaande jaren tonen zij hoe ze fotografie vermengen met andere kunstdisciplines.

De deelnemende kunstenaars zijn: Birgit Matschullat, Els Kocken, Godelieve Krekelberg, Jasmijn Duterloo, Jessica Scholtes en Mariëlle Gebben. Birgit komt met stapels beeldmateriaal van een van haar langlopende projecten en werkt aan haar edit. Els werkt aan een collageserie rond het concept ‘Ceci n’est pas un complot’. Godelieve wil de Euromast virtueel inpakken met fotografische beelden. Jasmijn start een dans met de vingerafdruk van haar recent overleden moeder. Jessica gaat de uitdaging aan groots te werken en Mariëlle stelt zichzelf ten doel elke dag minimaal één nieuw beeld te tonen.

Other Photographic Matters: The Jam Session is atelier en expositieruimte ineen. De kunstenaars zijn van donderdag 10 tot en met zondag 13 februari van 12:00 – 17:00 uur aanwezig en aan de slag. Bezoekers worden van harte uitgenodigd, met inachtneming van de dan geldende maatregelen, deel te nemen aan het werkproces.