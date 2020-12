Barcelona, Dubai, Menton, Genk. Fotograaf Ewout Pahud reist de laatste jaren met zijn drone de wereld over op zoek naar beelden die ver boven het maaiveld uitkomen. Daarbij manoeuvreert hij zijn gevleugelde camera het liefst boven complexe constructies en stedenbouwkundige hoogstandjes. Maar ook tennisbanen komen loodrecht onder zijn Mavic 2 Pro met Hasselblad-lens voorbij. Inmiddels verkoopt hij zoveel werk, dat hij zijn vroegere baan vaarwel heeft gezegd en fulltime fotograaf is geworden.

De luchtvaartwereld was al langer bekend voor Ewout Pahud de Mortanges (29), zoals hij voluit heet. Zijn moeder was stewardess. Zelf werkte hij als hockeycoach voor Bloemendaal, totdat hij in 2019 het roer omgooide en fulltime fotograaf werd. “Ik had toen mijn drone al gekocht, in eerste instantie uit liefhebberij”, legt hij uit. “Ik had echter direct prima resultaten en verkocht al snel de eerste werken. Toen ik vorig jaar tijdens een training een hockeybal tegen mijn hoofd kreeg, liep ik dermate veel letsel op dat ik mijn werk als coach onmogelijk kon voortzetten. Toen was de keuze simpel en ben ik vol voor de fotografie gegaan. Inmiddels heb ik alle benodigde certificaten behaald om overal veilig te kunnen vliegen.” Pahud vliegt nu veel voor makelaars en mediabureaus (dronefoto’s en -video’s). Zijn corebusiness is echter het verkopen van prints met drone-beeld van bijzondere plekken over de hele wereld.

Dynamische structuren

Pahud verwondert zich over de vernuftigheid waarmee sommige steden qua structuur zijn opgebouwd. “Ik zit met veel plezier urenlang achter mijn laptop, en dan specifiek Google Earth, om me te vergapen aan alles dat vanuit de lucht te zien is in de wereld. Ik plaats gps-pinnetjes op elke plek die ik interessant vind. Als ik in de betreffende stad ben, hoef ik alleen nog maar de plek van de pin op te zoeken en mijn drone de lucht in te laten.”

Barcelona

Prahud laat zijn drone middenin wereldsteden als Parijs en Barcelona de lucht in. “Dat is niet overal toegestaan”, vertelt hij. “Ik kijk altijd goed uit of er helikopters of andere obstakels in de lucht zijn, dan haal ik ‘m direct naar beneden.” In het geval van Barcelona liet Pahud zijn drone tot boven de toegestane hoogte stijgen. “Ik zoek de grenzen op, dat realiseer ik me.”

Sacrada Familia

Op die manier legt Pahud wel de dynamische structuren van een stad bloot. “Ik vind het heel bijzonder hoe geordend zo’n stad als Barcelona er van die hoogte uitziet. Keurige blokken met een grote diagonale lijn erdoor. En dan de machtige Sagrada Familia als kleine imperfectie daartussen. Daar hou ik van.” Pahud maakte ook beelden in Menton, waar de huizen vanaf die hoogte op poppenhuisjes lijken met hun opvallende kleuren. ”Er zijn nog enorm veel plekken waar ik met m’n drone graag zou vliegen. Vorig jaar in Dubai bijvoorbeeld, daar kon ik met zand overgoten wegen fotograferen, dat zie je alleen vanuit de lucht.” Overigens waren de Verenigde Arabische Emiraten wel een extra uitdaging voor de fotograaf. “Ik meen dat er forse gevangenisstraffen staan op het vliegen met een drone daar.”

Dibond en plexiglas

Alle prints die Pahud verkoopt laat hij maken door Gallery Color. “Het liefste laat ik alles plexificeren; eerst op ambachtelijke manier afdrukken op fotopapier, en dan verlijmen op dibond met daaroverheen plexiglas. Zo komt de kwaliteit van de beelden het best naar boven”. Pahud heeft in het begin alle varianten getest, op aanraden en medewerking van Gallery Color. “Daar denken ze prima in mee, ik heb alle varianten gezien en echt de juiste keuze kunnen maken.”

Werk van Ewout Pahud de Mortanges wordt verkocht via zijn website, www.ewoutpahud.com.

