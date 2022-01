In geen enkel museum – ook niet in het buitenland – is de afgelopen twee jaar een besmettingshaard geconstateerd.

Nederlandse musea zijn telkens keurig dichtgegaan tijdens lockdowns, met veel begrip voor overheidsmaatregelen. En steeds hebben musea zich trouw en verstandig gehouden aan opeenvolgende brancheprotocollen om de veiligheid van bezoekers en personeel te garanderen.

Of het nu was met gezondheidscheck aan de deur, 1 bezoeker/huishouden per 10 m2 of per 5 m2, tijdsloten, reserveringen, vaste routes, mondkapjesplicht of QR-code controle, alle voorzorgsregels zijn gevolgd met groot succes op het gebied van volksgezondheid. Enerzijds geen Covid- besmettingsclusters, anderzijds de broodnodige ontspanning, inspiratie en maatschappelijke verbondenheid in een schijnbaar uitzichtloze periode voor veel mensen.

Er zijn ongeveer 1,3 miljoen Museumkaarthouders in ons land en nog veel meer cultuurliefhebbers, kunststudenten en kunstenaars, die niet alleen willen sporten of winkelen maar ook middels veilig museumbezoek en kunstkijken hun (geestelijk) welzijn willen bevorderen.

Ook voor kunsteducatie, scholen en opleidingen in de cultuursector is het cruciaal dat musea weer toegankelijk zijn.

Nu het kabinet geneigd lijkt de samenleving op korte termijn te heropenen, verbaast het ons ten zeerste dat de musea dicht dreigen te blijven. Dit is onbegrijpelijk. De museumbranche heeft juist bewezen een van de veiligste sectoren te zijn!

Wij verzoeken u daarom zich uit te spreken voor opening van musea, uiteraard met een veilig protocol.