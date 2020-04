Voor nummer #3 van Pf Fotografie Magazine wil de redactie een artikel maken over de gevolgen voor fotografen van de corona crisis.

Hoe is jouw fotografiepraktijk geraakt door de crisis? Heb je nog opdrachten of kun je helemaal niet meer werken? Hoe overleef je financieel? Heb je een uitkering aangevraagd? Wat doe fotografisch in deze periode van quarantaine? Probeer je alternatieve opdrachten te krijgen? Als je voor de media portretten of een reportage moet maken, hoe ga je dan om met jouw veiligheid? Ga je je oude negatieven archiveren? Verkoop je je werk nu online? Geef je online cursussen? Of maak je nu fotoseries die ja anders niet gemaakt zou hebben? Heb je een bijzonder verhaal dat de huidige situatie goed illustreert?

Stuur een korte tekst, ongeveer 200 tot 300 woorden, met jouw bevindingen naar redactie@pf.nl onder de kop CORONA FOTOGRAFIE. Jouw tekst kan mogelijkerwijs, na selectie en redactie, opgenomen worden in een overzicht over de gevolgen van de crisis. Bij behoefte aan meer informatie zullen we contact met je opnemen. Voeg ook een relevante foto toe van jouw werk, dus een foto van een serie die je nu maakt of die je nu verkoopt, of van een archiefbeeld dat je bent tegengekomen tijdens je archivering.

Dus stuur:

Een tekst over jouw ervaringen als fotograaf in deze periode. Pakweg 200-300 woorden. Aanleveren in Word . Niet los in de mail graag.

. Niet los in de mail graag. Een relevante foto uit jouw oeuvre. Foto kan opgenomen worden in het blad, dus moet een omvang hebben van minimaal 3000 px breed of hoog en in Adobe RGB. Uiteraard geef je toestemming om de foto in Pf te plaatsen als je die opstuurt. Foto in Jpg . STUUR 1 FOTO IN MAIL, NIET MET WETRANSFER.

. STUUR 1 FOTO IN MAIL, NIET MET WETRANSFER. DEADLINE 27 APRIL

We zijn zeer benieuwd naar jouw ervaringen.