De gemeente Amsterdam viert het 20-jarig bestaan van het homohuwelijk met de fototentoonstelling LEGAL LOVE. We mogen trots zijn op deze mijlpaal. Tegelijkertijd erkent de gemeente dat er in 2021 nog steeds obstakels, problemen en bedreigingen zijn voor lgbtia+’ers.

In Amsterdam werden op 1 april 2001, even na middernacht, de eerste huwelijken tussen partners van hetzelfde geslacht gesloten. Een mijlpaal, Amsterdam was de eerste stad ter wereld waar dit mogelijk was. Met de tentoonstelling LEGAL LOVE blikken we terug op 20 jaar huwelijk tussen partners van hetzelfde geslacht en kijken we naar wat we nog moeten doen om gelijkheid voor lgbtqia+ personen te bereiken.

Stichting Open mind en fotograaf/kunstenaar Ernst Coppejans maakten 20 persoonlijke dubbelportretten van paren van hetzelfde geslacht die in de afgelopen 20 jaar in het huwelijksbootje stapten.

LEGAL LOVE – 20 jaar huwelijk voor iedereen – werd op 1 april 2021 gelanceerd in de Stopera in het centrum van Amsterdam. De tentoonstelling werd geopend door burgemeester Femke Halsema.

Elke drie weken zal de tentoonstelling naar een ander deel van de stad verhuizen.

Planning

Multimediale reizende tentoonstelling

01-04-2021 / 23-04-2021 – Amsterdam Centrum – Stopera

23-04-2021 / 14-05-2021 – Amsterdam Zuid – Amstelpark

14-05-2021 / 04-06-2021 – Amsterdam West – Mercatorplein

04-06-2021 / 25-06-2021 – Amsterdam Zuid Oost – Bijlmerplein

25-06-2021 / 16-07-2021 – Amsterdam Oost – Oostpoort

16-07-2021 / 06-08-2021 – Amsterdam Nieuw West – Osdorpplein

06-08-2021 / 27-08-2021 – Amsterdam Noord – IJpromenade