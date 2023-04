Opening ‘Power Sisters’ door Perrine Philomeen

terug

De fotoserie Power Sisters viert de community van kickboksvrouwen in Amsterdam, Nieuw-West. Sisterhood en empowerment staan hierin centraal. Op zaterdag 13 mei vindt om 16.00 het openingsevenement van deze tentoonstelling plaats in kickboksschool Unitefit in Amsterdam Nieuw-West. Hier wordt de fotoserie Power Sisters onthuld, er zal spoken word worden voorgedragen en er zijn hapjes en drankjes.

Power Sisters – Perrine Philomeen – Foto: Iris Haverkamp Begemann

Perrine Philomeen verhuisde naar Slotermeer. Het Amsterdam dat niet wordt gekenmerkt

door grachtengordels, maar door enorm veel kleur, verscholen in grijze gebouwen. De

Nederlandse kunstenaar werd hier omarmd door de lokale vrouwelijke kickboks-community,

een hechte groep van voornamelijk Marokkaans-Nederlandse moslima’s. Hier maakte ze

kennis met een niet eerder ervaren gevoel van community. Met Power Sisters viert ze de

kracht en sisterhood die ze heeft ervaren tijdens de lessen.

Power Sisters – Perrine Philomeen – Foto: Iris Haverkamp Begemann

Achter de deuren gaan hijabs af en bokshandschoenen aan. Er is ruimte om kwetsbaar te

zijn, je eigen grenzen op te zoeken en elkaar aan te moedigen. De leiding wordt hier niet

alleen genomen door leraar Assia: iedereen wordt in het proces betrokken. Hierbinnen

ervaarde Philomeen dat vrouwen, ongeacht culturele of religieuze verschillen,

verbonden met elkaar zijn.

Power Sisters – Perrine Philomeen – Foto: Iris Haverkamp Begemann

Als art director wilde Philomeen deze bijzondere community visueel vastleggen. Hiervoor

werkte ze samen met fotograaf Iris Haverkamp Begemann, die bekend staat om haar werk

waarin ze streeft naar een inclusieve hedendaagse samenleving. Door middel van mode en

styling creëerde Philomeen samen met kickboksers Aya, Ouassima en Yasmina een

perspectief waarin kracht en vrouwelijkheid de boventoon voeren. Sportieve – speciaal door

Philomeen ontworpen – hijabs, felle kleuren en gedurfde make-up vertellen voor haar het

verhaal van de nieuwe generatie van Nieuw-West. Met deze fotoserie hoopt ze westerse

stereotypen over moslimvrouwen te tackelen en biedt het een krachtige reactie op de

negatieve beeldvorming in de huidige media. Power Sisters van Perrine Philomeen is een

ode aan de vrouwen, de community die haar met open armen verwelkomde, en de buurt die

ze inmiddels met trots ‘haar thuis’ noemt.

Deze fotoserie is gemaakt in samenwerking met Ouassima Benhaquim, Aya M’hadhebi en

Yasmina Sina die kickboksen bij Unitefit.

Art direction en styling – Perrine Philomeen

Fotografie- Iris Haverkamp Begemann

Hair & make-up – Naomi Bonita

Styling assistant- Marjolijn Scholten

Light assistant – Josephien Verhoeff

Hair & make-up assistant – Rahma Sewlal

Speciale dank aan kickboksleraar Assia en sportschool Unitefit.

perrinephilomeen.com

Power Sisters – Perrine Philomeen – Foto: Iris Haverkamp Begemann

Power Sisters – Perrine Philomeen – Iris Haverkamp Begemann