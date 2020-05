Voor het aankomende festival ‘Generation Z’ heeft Noorderlicht, naast de reguliere open call, ook een internationale Open Student Call uitgezet, om de generatie die centraal staat in het festival ook op die manier een stem te geven. Oorspronkelijk idee was om studenten wereldwijd een zelfportret te laten maken van hun generatie. Gezien de ingrijpende huidige ontwikkelingen is de oproep aangepast. Alle studenten die lens-based media gebruiken wordt gevraagd om in één beeld uiting te geven aan hun toekomstvisie, in het licht van de crisis waarin de wereld zich bevindt. Gezamenlijk zullen deze beelden een plek krijgen in het festival.

We hebben de afgelopen weken een flinke dosis creatieve beelden voorbij zien komen van mensen die invulling geven aan hun tijdelijke quarantaine, die zoeken naar activiteiten om de verveling tegen te gaan of naar manieren om zich uit te spreken. Deze bijzondere tijd breng een ongekende inventiviteit aan het licht. Humor doorbreekt de spanning, verbindt en geeft ons de mentale ruimte om te relativeren.



Futurama

In beeld brengen wat deze crisis voor ons betekent, wat het mentaal met ons doet en wat voor invloed het heeft op ons toekomstbeeld, is echter van geheel andere orde. Door lens-based studenten uit alle windstreken hierop in beeld te laten reflecteren, hopen inzicht te krijgen in de toekomstverwachtingen van een generatie. De gezamenlijke beelden zullen als futurama een plek krijgen in het festival.

INZENDEN

Let op: het gaat dus om een single shot futurama! Je maakt één beeld waarin je reflecteert op wat de huidige situatie in de wereld persoonlijk met je doet. Samen met de andere inzendingen wordt een tentoonstelling samengesteld. Deelnemen aan de call betekent dus meteen ook deelnemen aan het festival. Ook geef je toestemming aan Noorderlicht om je beeld te gebruiken op haar website en sociale media, uiteraard met vermelding van credits.



Stuur je bijdrage voor maandag 1 juni 2020 naar pandora@noorderlicht.com. Gebruik een fileservice zoals WeTransfer als het bestand te groot is om als email bijlage te sturen.



Beeld

Bestandsformaat: maximale (native) resolutie van je camera, zodat we op groot formaat kunnen printen. RGB, high res JPEG of TIFF, printklaar. De bestandsnaam bevat de naam van de maker, een titel en/of een bijschrift.



En verder

– korte toelichting van ongeveer 50 woorden op het beeld

– naam en geboortejaar

– nationaliteit

– welke studie je volgt, en waar

– links naar je social mediakanalen

– URL van je website (indien van toepassing)



Het Noorderlicht Internationaal Fotofestival 2020 vindt plaats van 18 juli tot 20 september. Het festivalthema is ‘GENERATION Z’. Deze oproep en meer informatie over het festival zijn ook te vinden op www.noorderlicht.com

—

Noorderlicht Internationaal Fotofestival 2020

Generation Z

18 juli – 20 september 2020 *

Museum Belvédère Heerenveen en andere locaties

* Locatie(s) en data onder voorbehoud, we volgen de ontwikkelingen nauwgezet.