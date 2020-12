Het Noorderlicht Internationaal Fotofestival 2021 vindt vanaf 26 juni 2021 plaats in de Der Aa-kerk in Groningen en wordt daarna uitgebreid met presentaties op meerdere locaties in Friesland en Groningen. Met het thema ‘The Makeable Mind’ verkent het festival de snel veranderende relatie tussen visuele cultuur en de werkelijkheid: wat is de invloed van beeldtechnologieën, communicatiemedia en (burger)journalistiek op ons denken? En hoe verhullen, onthullen, beschrijven of herschrijven zij de werkelijkheid?

“I’m not crazy, my reality is just different than yours.”

(Cheshire Cat internet meme)

Dat de werkelijkheid niet eenduidig is, weten we al lang. Maar er is iets fundamenteels aan het veranderen in hoe wij de wereld zien en hoe de wereld aan ons getoond wordt. De maatschappij worstelt meer en meer met de begrippen ‘waarheid’ en ‘werkelijkheid’ en ook beeldmakers werken in de context van deze nieuwe ambiguïteit. Digitale en online technologieën hebben de traditionele opvatting van het fotografisch, filmisch of beeldend medium als ‘venster op de werkelijkheid’ veranderd. Daarnaast is het internet een cruciale bron van informatie geworden, een eindeloze stroom van al dan niet geverifieerde data en al dan niet betrouwbare boodschappers, met een grote impact op ons wereldbeeld.

Noorderlicht vraagt zich met de 28e editie van haar festival af: hoe wordt ons denken gestuurd door de verschijningsvormen van grenzeloze communicatie, een op hol geslagen beeldcultuur, technische ongekende mogelijkheden en razendsnelle internetverbindingen?

Paulien Dresscher: festivalcurator

Voor deze editie heeft Noorderlicht Paulien Dresscher aangetrokken, onafhankelijk curator en onderzoeker op het gebied van cultuur en digitale media. Ze is onder meer werkzaam bij PublicSpaces, het Nederlands Film Festival, Into The Great Wide Open en de Universiteit Utrecht. Vanuit een combinatie van eigen onderzoek en inzendingen zal zij het festival samenstellen, in samenspraak met het vaste Noorderlicht-team. Junior curator is George Knegtel, in 2019 al als Young Curator betrokken bij het Noorderlicht Festival. Vertrekkend vanuit de fotografie richt Dresscher zich op het hele spectrum van het beeld, zowel analoog als digitaal: van computer-generated imagery tot virtual, mixed en augmented reality, installaties, projecties en mappings.

Open call

Kunstenaars kunnen hun werk aan de curatoren voorstellen via de Open Call die Noorderlicht heeft opengesteld. Kijk hier voor uitgebreide informatie.