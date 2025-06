Slim en veilig op reis met je camera en accessoires

terug

Met je camera op reis gaan is fantastisch – nieuwe indrukken vastleggen, creatief bezig zijn en thuiskomen met unieke beelden. Maar hoe neem je je apparatuur mee zonder stress, schade of gesjouw? In dit artikel lees je hoe je jouw apparatuur slim inpakt én onderweg veilig houdt.

Foto: Trường Nguyễn Thanh

Vliegen met je camera

Een vliegreis afleggen met je dure camera-apparatuur kan stressvol zijn. Gelukkig kan een goede voorbereiding je een hoop zorgen besparen! Allereerst is het slim om je waardevolle apparatuur mee te nemen als handbagage, check ze dus niet in. Hoewel luchthavenpersoneel meestal zorgvuldig werkt, loop je het risico dat je camera, lenzen en accessoires beschadigen of kwijtraken. Door je spullen zelf bij je te houden, bescherm je ze en voorkom je problemen.

Bewaar je spullen in een stevige tas en plaats deze tijdens de vlucht waar mogelijk onder de stoel voor je. Je wilt namelijk voorkomen dat iemand jouw tas per ongeluk uit het bagagevak boven je hoofd laat vallen.

Sommige luchtvaartmaatschappijen laten het toe om naast je handbagage een extra kleine tas mee te nemen. Gebruik dit in je voordeel door het gewicht zoveel mogelijk te verdelen tussen de twee tassen. Zo voorkom je dat je cameratas zwaarder is dan toegestaan. Controleer op de website van je luchtvaartmaatschappij om te zien wat de regels zijn voor jouw vlucht.

Diefstal voorkomen

Je apparatuur is kostbaar en je wilt het natuurlijk niet verliezen. We geven je een paar tips om diefstal te de kans op diefstal te verkleinen:

Overweeg om geen standaard cameratas te gebruiken: cameratassen, vooral van bekende merken, trekken al snel de aandacht van dieven. Je kunt op drukke plekken soms beter kiezen voor een ‘normale’ tas.

Houd je items in de tas en dichtbij: Een camerastatief dat uit je tas steekt is een duidelijke hint naar wat je nog meer bij je hebt. Probeer je spullen zoveel mogelijk in je tas te houden. Houd je camera en accessoires ook altijd dichtbij als je de tas af doet.

Gebruik GPS-trackers: mocht er toch iets gestolen worden of kwijtraken, dan kun je ze makkelijker terugvinden met een tracker zoals een Apple AirTag.

Gerust op reis met een verzekering

Een reisverzekering afsluiten voordat je vertrekt, kan je veel zorgen en onverwachte kosten besparen. Onderweg kan er altijd iets misgaan – je bagage raakt zoek of je camera loopt schade op. Met een reisverzekering ben je bij veel gevallen gedekt voor schade of diefstal tijdens je reis. De dekking verschilt per polis, dus check altijd wat er precies onder valt. Reis je vaak? Kies dan voor een doorlopende reisverzekering en verzeker al je reizen het hele jaar door.

Neem zo min mogelijk mee

Reizen met weinig spullen heeft voordelen. Het maakt niet alleen de reis makkelijker, je hebt ook minder zorgen over je kostbare items. Neem dus alleen apparatuur mee die je echt nodig hebt. Dit dwingt je ook creatiever om te gaan met wat je wel meeneemt.

Er zijn wel een aantal essentials die je niet wilt vergeten. Niets is vervelender dan zonder opslagruimte of stroom te zitten op het moment dat je een geweldige foto wilt maken. Zorg er daarom voor dat je op reis altijd het volgende bij je hebt:

Een externe harde schijf om regelmatig backups te maken van je foto’s.

Genoeg geheugenkaarten zodat je niet halverwege de dag hoeft te stoppen met het maken van foto’s.

Extra batterijen. De levensduur van je batterijen kan verkorten door hele hoge of juist lage temperaturen. Daarnaast is het altijd slim om een reserve te hebben.

Je camera en accessoires meenemen op reis vraagt om een goede voorbereiding. Met de bovenstaande tips ben je klaar voor je volgende reis. Zo kun je optimaal en stressvrij genieten van het fotograferen, waar je ook bent.