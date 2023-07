Oost-Azië van Slauerhoff als fotoboek

terug

De Rotterdamse fotograaf Marco van Duyvendijk heeft zich laten inspireren op de gedichten van Slauerhoff. Hij bezocht alle landen die Slauerhoff in zijn dichtbundel Oost-Azië (1928) beschrijft en maakte een fotoserie die op speelse wijze om zijn gedichten heen danst. Soms komen de gedichten en foto’s samen, soms vullen ze elkaar aan, en altijd verdiepen ze elkaar.

Een kleine eeuw geleden werkte de dichter J. Slauerhoff als scheepsarts op de Java-China-Japan lijn. In een periode van enkele jaren bezocht hij vele havens en steden verspreid over Azië. Het inspireerde hem tot de dichtbundel Oost-Azië (1928). Deze prachtige bundel bevat een aantal van zijn beste gedichten: sfeervolle observaties over het leven op zee en zijn ervaringen in Macau, China, Filipijnen, Zuid-Korea en Japan. De 35 gedichten in de bundel zijn een verslag van zijn reiservaringen in het Verre Oosten. Het boek is één van de hoogtepunten van de Nederlandse poëzie in de 20e eeuw. Marco van Duyvendijk besloot om de gehele bundel opnieuw uit te geven, waarbij zijn gedichten worden afgewisseld met zijn foto’s, als een samengaan van sferen uit 1928 en 2023.

Zo is er nu een nieuwe uitgave van Oost-Azië verschenen. Qua tekst identiek aan de eerste uitgave van 1928, maar rijk geïllustreerd met de foto’s van Van Duyvendijk. Het boek is als een samengaan van sferen uit 1928 en 2023.

Het is een essentiële publicatie binnen zijn eigen oeuvre en met het werk van Slauerhoff is het ook een waardig eerbetoon aan één van de mooiste Nederlandse dichtbundels van de twintigste eeuw.

