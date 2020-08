Tijdens de expositie Portretten ‘De vonk van August Sander’ is er de mogelijkheid om de fotografen te ontmoeten en hun verhalen achter de foto’s te horen. Eddy Posthuma de Boer en zijn dochter Tessa Posthuma de Boer zijn op zaterdag 15 augustus van 14.00 tot 16.00 uur aanwezig in het Rietveldpaviljoen om over hun foto’s te vertellen en vragen van bezoekers te beantwoorden.

Eddy Posthuma de Boer (1931) fotografeerde vele jazzgrootheden die optraden in Amsterdam in de jaren vijftig en zestig. De jazz bloeide op, een nieuwe tijd kondigde zich aan. Goede foto’s maken van deze jazz musici stond voorop. Maar hij wilde er ook graag bij zijn, deze muziek hoorde bij hem. De originele prints van deze jazz-legenden zijn te zien in het Rietveldpaviljoen. Naast vader Eddy is ook het werk ‘The Others’ van dochter Tessa Posthuma de Boer te zien.

Meet & greet de fotografen en kunstenaars

Tot en met 20 september worden er meet & greets georganiseerd met de exposerende fotografen en kunstenaars. Op 15 augustus is beeldend kunstenaar en beeldhouwer Margriet Eyken aanwezig. In 2014 maakte ze voor de Gemeente Amersfoort een keramisch reliëf van koning Willem-Alexander, dat nu tijdelijk de Raadzaal van Amersfoort heeft verruilt voor het Rietveldpaviljoen. Naast een meet & greet maakt Eyken die dag snelle portret-schetsen in klei. Bezoekers kunnen vrijblijvend poseren met de mogelijkheid tot aankoop.

Wereldse ontmoetingen

Mensenfotograaf Annemiek van der Kuil vertelt op 22 augustus tussen 14.00 en 16.00 uur over haar werk. Het publiek kan vragen aan haar stellen over haar serie bijzondere mensen in Afrika en Zuid(oost)-Azië. Check de website 033fotostad.com voor de verschillende meet & greets.

Het Rietveldpaviljoen, Zonnehof 8 te Amersfoort, is geopend op donderdag van 12.00 uur tot 21.00 uur en van vrijdag tot en met zondag van 12.00 uur tot 17.00 uur. De entree bedraagt € 3,50. In verband met de corona-maatregelen kunnen bezoekers via de website 033fotostad.com vooraf een tijdslot reserveren.



Over 033fotostad en Rietveldpaviljoen

033fotostad in het Rietveldpaviljoen is het fotografieplatform van Amersfoort en omgeving. 033fotostad legt verbanden tussen professionele- en amateurfotografie, gearriveerde kunstenaars en jong aanstormend talent en fotografie en aanverwante kunstvormen. Naast exposities biedt 033fotostad diverse verdiepingsprogramma’s en lezingen.

Het Amersfoortse Rietveldpaviljoen ‘De Zonnehof’ is de plek voor deze collectieve avonturen. De plek waar verbinding tussen fotografie en aanverwante kunst wordt getoond.