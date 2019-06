In dit artikel ontdek je hoe LaCie jouw leven makkelijker maakt, met de nieuwe LaCie 2big RAID! Deze RAID-oplossing is van zeer hoge kwaliteit en heeft veel handige eigenschappen in zich waardoor jij nóg sneller en beter je bestanden kunt verwerken. De 2big RAID zorgt er met zijn snelheden (tot wel 440 MB/s) voor dat jij snel grote bestanden kan overzetten. Hoe handig is dat?

Capaciteit en schijven

De 2big RAID heeft een enorme capaciteit, speciaal voor de allergrootste projecten en langdurige archivering van jouw bestanden. Met maar liefst 16 TB RAID-opslagruimte zal hij niet snel vol raken en kun je voor een langere tijd al jouw bestanden bewaren. Ideaal dus voor de creatieve professionals met behoefte aan een betrouwbare oplossing voor fotoback-ups (en 4k video’s).

De 2big RAID bevat IronWolf Pro-schijven, zeer geschikt voor snelle workflows. De schijven staan garant voor langdurige betrouwbaarheid en zijn hot-swappable, deze kun je er gewoon zonder problemen in en uit halen, en dit zelfs terwijl de 2big RAID in gebruik is!

Compatibiliteit

Wat ook erg handig is: de 2big RAID heeft een universele compatibiliteit. Via de USB-C-poort kan hij met bijna alles verbonden worden. De eenvoudig te configureren hardwarematige RAID 0/1 biedt je veelzijdige snelheid, capaciteit en gegevensredundantie.

En of nou het noodlot of een natuurramp toeslaat, met de 2big RAID hoef je je nergens zorgen over te maken: dankzij de 5 jaar Rescue-gegevensherstelservices zullen je bestanden gewoon blijven bestaan. Deze service is uiterst uniek en het lab is gevestigd in Nederland. Ook zal de LaCie RAID manager je voor vele gevaren beschermen én je meldingen geven over de status van de schijf en het systeem. Zo ben je altijd op de hoogte!

Afmetingen en systeemvereisten

De 2big RAID heeft een handige afmeting van 21,7 cm hoog , 11,8 cm breed en 9,3 cm diep.

Hij weegt slechts 2,8 kg.

Dit zijn de systeemvereisten die nodig zijn: Computer met een Thunderbolt™ 3-, USB-C-, USB 3.0- of USB 2.0-poort en de nieuwste versie van Mac OS® 10.12 of hoger / nieuwste versie van Windows 10 of hoger.

Daarnaast worden er kabels, een externe voeding en natuurlijk een snelle installatiegids meegeleverd!

