Eerste online 033fotostad quiz op donderdag 18 maart om 20.00 uur. Iedereen is uitgenodigd om via zoom mee te doen met de eerste online 033fotostad quiz. Daag jezelf uit, test je fotografiekennis en win een vriendenpas en de felbegeerde wisseltrofee. Al quizend worden deelnemers nieuwsgierig gemaakt naar de foto-expositie IMPACT – photos that matter. Zodra het weer mag, is deze expositie te zien bij 033fotostad in het Rietveldpaviljoen in Amersfoort.

Door de lockdown kan 033fotostad geen fysiek publiek ontvangen in het Rietveldpaviljoen, maar juist daarom zijn onze plannen voor allerlei nieuwe online evenementen groots! Bovendien is hetRietveldpaviljoen in ieder geval tot en met 2024 hét centrum voor fotografie-exposities en beeldcultuur, onder leiding van 033fotostad. Houd de website in de gaten en doe mee met alle initiatieven zoals de unieke online 033fotostad quiz.

Gratis deelname

Mee doen aan de 033fotostad quiz is mogelijk door online een gratis kaartje te bestellen via de website 033fotostad.com/evenementen. Deelnemers ontvangen per email een bevestiging en een email met link naar de zoom-omgeving waar de quiz wordt gespeeld. Naast een computer hebben de deelnemers ook een mobiele telefoon of tablet nodig voor het beantwoorden van de vragen.

Solo of als team

Er kan alleen of in een groep deelgenomen worden aan de online 033fotostad quiz. Een team wijst een teamleider aan die de vragen beantwoordt. De teamleden hebben onderling telefonisch of via whatsapp contact om te kunnen overleggen. Per team is maar één vriendenpas te winnen.

Over 033fotostad en Rietveldpaviljoen

033fotostad in het Rietveldpaviljoen is het fotografieplatform van Amersfoort en omgeving. 033fotostad legt verbanden tussen professionele- en amateurfotografie, gearriveerde kunstenaars en jong aanstormend talent en fotografie en aanverwante kunstvormen. Naast exposities biedt 033fotostad diverse verdiepingsprogramma’s en lezingen.

Het Amersfoortse Rietveldpaviljoen ‘De Zonnehof’ is de plek voor deze collectieve avonturen. De plek waar verbinding tussen fotografie en aanverwante kunst wordt getoond.