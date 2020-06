Als afsluiting van hun opleiding presenteren studenten hun online magazine The Corridor.

Zaterdag 27 juni zijn 12 fotografen afgestudeerd aan de de Fotovakschool en mogen zij zich officieel vakfotograaf noemen. Wie zijn zij? Twaalf enthousiaste deeltijd studenten die 2,5 jaar geleden een nieuwe uitdaging aangingen. Een opleiding volgen aan de Fotovakschool in Apeldoorn. Het was een zoektocht om een eigen stijl te ontwikkelen ( en nog steeds). Tijdens de opleiding zijn ze tot een hechte groep gegroeid. Geen fysieke expositie in deze corona tijd. Maar een online magazine dus. In dit online magazine maak je kennis met de vakdocenten en de fotografen, Zij vertellen over hun werk en bovenal staat hij bomvol prachtige foto’s van hun afstudeerproject.

Cor-ri-dor

(de: meervoud: corridors)

(door)gang Belangrijke verbindingsroute

De naam van het (online) magazine heeft een mooie betekenis. Het staat voor de route die wij samen bewandelen. Ieder zijn eigen gang, die samenkomt tot een gezamenlijke expositie

@the_corridor_expositie

bekijk hier het magazine:

https://onlinetouch.nl/thecorridor/the-corridor