Van Brabants Land tot Brainport – Fotografie, kunst en landschapsidentiteit. Online lezing door Maartje van den Heuvel. 19 februari 2021 – 20.00 uur

Al staat de tentoonstelling Weemoed en Werkelijkheid in Het Groene Woud bij Pennings Foundation ‘on hold’…. de ontwikkelingen van het Brabants Landschap laten zich door de lockdown niet stoppen!

Maartje van den Heuvel richt zich in haar lezing van vrijdagavond 19 februari op het Brabants Landschap van Het Groene Woud. Dit gebied, tussen Tilburg, Den Bosch en Eindhoven ontwikkelt zich met Brainport Eindhoven en de plannen voor het Van Gogh National Park tot een internationaal relevante regio, waarin innovatieve kenniseconomie, natuur en cultuur zich dynamisch verhouden. Wat gaat dit betekenen voor het landschap? Op welke manier kan fotografie bijdragen aan het in evenwicht houden van economisch-landschappelijke ontwikkeling enerzijds en behoud van landschapsidentiteit anderzijds?

Haar verhaal wordt rijkelijk ondersteund door zowel historische als ook hedendaagse fotografie. Met werk van o.a. Henri Berssenbrugge, Martien Coppens en Noud Aartsen uit de collectie van de Universiteit Leiden en de Brabant-Collectie van Tilburg University. Maar ook van L.J.A.D. Creyghton, Noortje Haegens en Marc Mulders èn … een enkele familiefoto. Het Groene Woud is namelijk ook het gebied waar Van den Heuvel haar jeugd doorbracht.

Maartje van den Heuvel is conservator van de oudste museale fotocollectie in Nederland, aan de Leidse Universiteit. Ze promoveerde in 2018 op het proefschrift: Picturing Landscape: Contemporary Photography, Collective Visual Memory and the Making of Place in the Netherlands.

Voorafgaand aan de lezing vertelt fotograaf Rik Kooke (1985) kort iets over zijn project ‘Het Monster van Brabant’ op de Talent Wall.

