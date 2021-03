Esther Kokmeijer richt zich in haar werk als kunstenaar vooral op de wereldwijd gedeelde natuurlijke bronnen van de aarde: de oceanen, de atmosfeer, het heelal en Antarctica, de zogenaamde ‘Global Commons’.

Ze is geïnteresseerd in de wereld als geheel en de verbindingen en bewegingen daarbinnen. Dit komt voort uit een drang om de (natuurlijke) fenomenen van de wereld op macro- en microniveau te ontdekken, ordenen en verbeelden. Ze reist daardoor veel. Kokmeijer werkt in verschillende media: naast fotografie en film maakt ze installaties en interventies en schrijft ze boeken. Binnenkort zal ze een tijdschrift uitgeven dat geheel gewijd is aan Antarctica en waarin kunst en wetenschap worden samengebracht.

In haar lezing bij Pennings Foundation zal ze zich vooral richten op dit tijdschrift en haar werk op en over Antarctica.

Esther Kokmeijer (Dokkum, 1977) is beeldend kunstenaar, fotograaf en ontdekkingsreiziger, momenteel woonachtig in Rotterdam en werkzaam wereldwijd. Ze studeerde grafisch ontwerpen op ArtEz in Kampen. In 2013 volgde ze de minor Arctische en Antarctische wetenschappen aan het Arctisch Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen.